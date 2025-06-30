嘉義縣失智整合照護服務　助長者安心生活

▲嘉義縣推動失智整合照護 ，打造失智長者安心生活圈 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣溪口鄉結合在地醫療院所與社區資源，推動「失智整合照護服務」，透過宣導、初步篩檢，再由大林慈濟醫院提供快速確診，形成全國獨創的一條龍服務模式，建立完善的失智照護守護網，為長者健康把關。

據統計，今年溪口鄉共進行253人次的失智症普篩，其中發現38位疑似個案，經由大林慈濟醫院進一步診斷後，確診7位長者。衛生局隨即將確診個案安排至鄰近的醫事C據點，參與日常照護與活動，同時由當地衛生所定期關懷追蹤，持續提供支持與照護服務，展現在地整合資源的成效。

溪口鄉76歲的陳阿嬤，過去常獨自發呆、不善言語，甚至會忘記吃飯，反覆提起過往的事情。家人察覺她的行為與記憶力出現異常，便主動陪同參加社區的巡迴篩檢。經大林慈濟醫療團隊專業評估後，確診為失智症。衛生局隨即協助安排陳阿嬤前往崙尾社區的醫事C據點參與活動，透過認知促進課程與社區互動，阿嬤的情緒逐漸穩定，變得更願意與人交談，也比以往更加開朗，與家人的關係也變得更加緊密。

陳阿嬤的女兒感動地表示：「媽媽能在熟悉的社區中接受妥善照顧，真的很安心，住在嘉義縣真是幸福。」

嘉義縣積極整合醫療、長照與社福資源，全面布建失智照護網絡。其中，溪口鄉設有2處日照中心，可提供50名失智或失能長者的照顧服務。在游西村，原有失智據點更進一步轉型為「互助家庭」，由大林慈濟醫院失智共照中心長期推動，以「家」為核心價值的運作模式，讓照顧者之間能互相傾訴心情、交流照顧經驗，建立支持與互助的社區網絡。

此外，溪口鄉還設有3處失智據點及16處巷弄長照站，提供認知促進、社會參與、延緩失能與失智等多元服務，建構一張貼近在地、溫暖且綿密的失智照護安全網。

縣長翁章梁表示，嘉義縣自111年起獨創推動「失智整合照護服務」，率先由六腳鄉試辦示範，隨後逐步擴展至鹿草鄉、義竹鄉，今年更推展至溪口鄉。透過社區巡迴篩檢與宣導活動，不僅提升民眾對失智症的認識，也鼓勵長者及早參與篩檢。藉由這套完善的篩檢與照護機制，許多失智長者及其家庭能夠提早察覺並處理潛在的失智問題，減輕照顧負擔，提升生活品質。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，透過早期篩檢及時發現失智症狀，能及早介入治療，達到預防與延緩失智的效果。維護失智者及其家屬的生活品質，是我們努力的核心目標。未來，衛生局將持續強化長照資源網絡的佈建，讓每一位失智長者都能在熟悉的社區中，獲得溫暖、妥適且持續的照顧支持。

如有任何失智照護問題都可洽詢嘉義縣失智共同照護中心、1966長照服務專線或嘉義縣長期照顧管理中心