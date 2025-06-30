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面對AI，企業是選擇裁員還是升級？百事案例揭示轉型關鍵在領導層

▲▼百事可樂。（圖／路透）

▲百事示範如何不靠裁員也能升級營運。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

人工智慧（AI）浪潮席捲全球企業，與過去企業對於新科技多抱持觀望態度不同，這次的AI技術風潮，讓許多大型企業迅速投入，毫不猶豫。根據《華爾街日報》報導，這一波AI轉型不僅是技術上的革命，更反映出企業在面對「錯過下一波科技趨勢」的恐懼心理中加快腳步。

《華爾街日報》企業科技主編史蒂芬・羅森布許（Steven Rosenbush）指出，根據麥肯錫的研究，已有多達88%的企業正進行AI轉型。他認為，相較於過去像是網路、社群媒體或電商等技術演進，AI更具可理解性與即用性，不需高深技術背景也能上手。「大家都能理解什麼是ChatGPT、Meta AI、Google Gemini或Anthropic，這是一場所有人都能參與的科技革命，」羅森布許表示。
以全球食品飲料巨頭百事公司（PepsiCo）為例，該公司從七年前就開始導入機器學習技術，兩年半前則開始運用生成式AI進行語言處理與資訊彙整，目前更邁向AI代理的實務應用。百事的轉型來自高層的領導決心，尤其是執行長與董事會的支持。

百事的首席策略暨轉型長雅西娜・卡尼歐拉（Athina Kanioura）強調，「AI並非取代人力，而是解放人力。」舉例來說，透過AI進行需求預測、設備維護、物流倉儲資料分析、製造流程安全優化等，員工不再埋首重複作業，而能轉而投入更具創造力與決策性的任務。

雖然導入AI確實讓百事在人力擴編上更為節制，但目前仍未出現大規模裁員。「我們成長的方式不再只是雇用更多人，」卡尼歐拉說，「而是讓原有人力發揮更高價值。」

企業在導入AI的同時，也不得不面對潛在風險。數據隱私、資安威脅，以及大型語言模型本身的技術限制，都是公司關注的重點。許多企業選擇與Salesforce等業者合作，借助其周邊技術與基礎設施補足AI模型目前的缺陷，務求應用穩健、安全。

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