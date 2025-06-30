南投縣就博會7/5會展中心登場　52廠商供2000工作機會、頂薪9萬

▲南投2021就業博覽會現場盛況。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025年南投縣就業博覽會」將於7月5日舉辦，將有科技業、製造業、電子業、旅宿業、知名連鎖品牌餐飲業、觀光休閒業、長照服務業、職業軍人等業別的52家優質廠商聯合徵才，提供2000個以上工作機會、最高薪資上看9萬元，縣政府歡迎有求職就業需求的鄉親踴躍參加。

縣府社會及勞動局指出，本次參與的各界企業包括大立光、矽品、上緯集團、劍麟等企業徵求工程技職人才，以及涵碧樓、雲品、漢來飯店等南投縣指標旅宿職缺，還有摩斯漢堡、星巴克、全家等知名連鎖品牌也來積極招募人才；另為迎向科技e化薪時代，今年特別設立AI科技廠商專區(如大立光、矽品等)，並運用手機排隊叫號系統，也成立活動Line帳號、提供活動相關訊息，民眾先行下載履歷表填寫後帶至會場影印，即可快速通關、縮短求職等待時間。

縣府社會及勞動局表示，今年受邀廠商有9成以上是南投在地廠商，或提供南投在地工作機會；本次活動也特別關照銀髮人才、二度就業婦女、原住民族及身心障礙者的就業協助，除設置特定對象服務專區、安排「履歷健診師」協助求職者打造更具吸引力的履歷並強化自身職場優勢，許多企業更積極提供友善職缺，現場還貼心設置3至6歲幼童臨托服務區以及手作DIY體驗活動，讓父母面試更加方便安心、求職者有更多就業選擇機會。

另為鼓勵求職者投遞履歷，提高就業成功率，當天前100名填妥並繳交履歷的求職者可領取求職早鳥禮，以及前50名參加開幕儀式的民眾就有開幕早鳥禮，加入官方LINE好友並憑闖關卡闖關成功，還可享限量超值闖關禮，詳情請上南投縣政府網站查詢；時間地點則為7月5日（星期六）上午10時至下午3時，在南投縣會展中心（南投縣南投市祖祠東路26號）舉辦。