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昇樺食品捐贈滴雞精　肯定嘉義市警察局打擊詐騙成效

▲▼ 「嘉市警打詐有成！昇樺食品吳裕田董事長贈滴雞精加油打氣」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 昇樺食品吳裕田董事長（圖左）贈滴雞精為嘉義市員警加油打氣」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

昇樺食品有限公司創辦人董事長吳裕田熱心公益，因有感於詐騙案件源源不絕，詐騙手法層出不窮，為表達對於嘉義市政府警察局榮獲警政署「打詐英雄」縣市組第二名的肯定，及感謝該局所有為警政工作努力付出同仁，今（30）日特至該局致贈員警及工友每人1盒滴雞精為同仁補充營養，加油打氣。

▲▼ 「嘉市警打詐有成！昇樺食品吳裕田董事長贈滴雞精加油打氣」 。（圖／嘉義市政府提供）
吳裕田表示，嘉義市政府警察局近年來積極認真打擊犯罪，成功逮捕眾多車手並阻止多件詐騙事件，展現卓越辦案績效，獲警政署「打詐英雄」縣市組第二名的肯定，今日特贈送滴雞精為辛苦的警察同仁補充體力，感謝他們在阻詐與打擊犯罪中的辛勤付出，也鼓勵他們未來繼續為警政工作努力。

▲▼ 「嘉市警打詐有成！昇樺食品吳裕田董事長贈滴雞精加油打氣」 。（圖／嘉義市政府提供）

警察局長沈炳信表示，嘉市警近半年查獲詐騙集團24件278人，查扣不法所得3,994萬餘元，另與金融機構行員協力攔阻詐騙被害款項1億504萬餘元，除獲警政署績優「打詐英雄」的肯定，更感謝吳董事長捐贈滴雞精作為警方的營養補給品；沈局長更在警察局1樓中庭回贈親筆簽名之「諸羅勇警愛嘉義」優質紀念木座（共10餘組），未來也將持續強化各項查緝詐欺犯罪力量，降低民眾受害風險，全力守護民眾財產安全。

▲▼ 「嘉市警打詐有成！昇樺食品吳裕田董事長贈滴雞精加油打氣」 。（圖／嘉義市政府提供）

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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