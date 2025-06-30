綠色處方籤醫療新趨勢！大山大海蘊藏最佳場域　花蓮擘劃願景

▲2025第十屆國際冒險治療研討會30日舉行綠色處方籤實踐工作坊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025第十屆國際冒險治療研討會」自6月27日至7月2日移師花蓮召開盛大的國際研討會，30日在婦幼親創園區展演廳舉行綠色處方籤實踐工作坊，來自多國專業學者就綠色處方籤議題集思廣益，並針對花蓮綠色照護產業相關政策展望展開討論，透過國際交流與實地參與，共同為花蓮打造一座「以自然為師、以療癒為本」的國際健康城市。

縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有高綠覆蓋率植被，山海資源豐富，是發展自然療癒的最佳場域。縣府正積極推動結合植物、音樂等療癒方式的「自然處方」，致力成為全台第一個自然療癒處方的示範縣市。她提到，歐美與韓國已有完整制度，花蓮將借鏡國際經驗，結合在地資源與中央法令，打造兼具健康與產業潛力的友善環境，並為台灣高齡社會及身心福祉開創新局。

▲與會外國專家表示，花蓮這片土地給人回到家的感覺，非常適合推動綠色處方簽。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經內科主任劉建良醫師以社會處方箋在台北：失智共融處方為題，闡述長照2.0服務項目、重要方案及計畫，跨部會合作、落實失智綱領、建構失智整合照護網並分流連續性照護資源，以及納入社會處方籤，藉由服務聯繫滿足患者的健康、幸福感及社交情感需求。

英國利物浦約翰摩爾大學健康研究所（IHR）綠地專家小組共同主席、英國戶外治療協會主席Dr. Kaye Richards表示，花蓮這片土地給人回到家的感覺，非常適合推動綠色處方簽。他闡述綠色社會處方對兒童與青少年心理健康的影響，以及英國國民保健署（NHS）兒童與青少年心理健康服務中新興的觀點。他指出，英國是全球第一個將社會處方籤及綠色處方籤納入公共醫療體系的國家，透過參與戶外活動、園藝療癒等等方案，進而實踐健康平等的理念，這項趨勢已在全球廣為傳播，讓公民壽命長久又健康，邁向永續健康照護的未來。

