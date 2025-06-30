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嘉縣警鑑識科學專業講習　深化區域合作交流

▲▼ 嘉縣警鑑識再升級！專業訓練打造司法鐵壁 -阿善師親臨力挺！中南部鑑識同仁齊聚交流，共築合作新模式 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉縣警邀請中南部鑑識同仁齊聚交流，共築合作新模式 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化鑑識人員專業素養與司法科學化，嘉義縣警察局鑑識科於日前辦理在職訓練講習，特別邀請國立陽明交通大學科技法律學院金孟華教授及臺灣冤獄平反協會羅士翔執行長擔任講師，針對「鑑識科學與認知偏誤」及「法庭上的科學：從刑事非常救濟案例談起」兩大主題深入剖析與分享。

▲▼ 嘉縣警鑑識再升級！專業訓練打造司法鐵壁 -阿善師親臨力挺！中南部鑑識同仁齊聚交流，共築合作新模式 。（圖／嘉義縣警局提供）

本次講習延續歷年跨縣市交流傳統，再度邀請臺中至屏東等中南部多個警察機關鑑識同仁，透過實務經驗與專業知識的互動，深化區域合作交流、強化鑑識資源共享網絡，凝聚中南部鑑識團隊的專業能量。活動更吸引國內鑑識界權威人物、前臺北市政府警察局刑事鑑識中心主任謝松善（阿善師）親臨聽講，與基層鑑識人員面對面交流。

▲▼ 嘉縣警鑑識再升級！專業訓練打造司法鐵壁 -阿善師親臨力挺！中南部鑑識同仁齊聚交流，共築合作新模式 。（圖／嘉義縣警局提供）

他的到場不僅展現對基層專業培訓的高度重視，也讓現場同仁備感鼓舞，成為本次活動的一大亮點。金孟華教授以「鑑識科學與認知偏誤」為題，深入解析認知偏誤如何影響鑑識判斷，並以科學方法教導同仁辨識錯誤與提升客觀性。他強調鑑識科學是技術與法律之間的橋樑，只有保持中立與謹慎，才能真正守住司法正義的底線。講授內容深入淺出，引發現場熱烈討論與共鳴。羅士翔執行長則以冤案平反為切入點，強調鑑識證據在刑事審判中的關鍵角色。他提醒在場同仁，專業的鑑識判讀不僅影響案件結果，更可能左右一個人未來的命運，呼籲每一位鑑識人員都要心懷慎重與責任感。

活動尾聲，謝松善主任親切與同仁互動，並鼓勵大家持續精進專業，秉持科學精神與中立原則，為司法正義把關。他也表示：「鑑識是一條專業且值得堅持的路，願大家都能成為守護真相的重要力量。」

嘉義縣警察局局長李權哲表示，鑑識工作是連接刑案偵查與司法審理的關鍵環節，直接關係人民對司法的信賴。李局長肯定鑑識單位長期以來在辦案第一線的努力，也指出持續推動跨區交流、整合資源，是因應未來挑戰的重要策略。嘉義縣警察局鑑識科未來將持續舉辦類似專業講習，並深化與各地鑑識單位的合作機制，建立穩固的區域鑑識支援
與交流平臺，為打造科學、公正的司法體系持續努力。

 
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