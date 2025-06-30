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OpenAI宣布全公司休假一周　高壓工作後員工將獲「充電時間」

▲▼openAI。（圖／OpenAI）

▲OpenAI將於下周「全公司放假」。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

美國人工智慧公司OpenAI近日內部宣布，將於下周實施全公司規模的休假安排，讓員工獲得充分休息時間，以回應長期過勞問題與當前科技業激烈的人才競爭。此消息由《WIRED》率先揭露，並取得來自公司內部Slack的公告內容。

OpenAI研究主管Mark Chen在訊息中指出，近期許多員工長期投入高強度工作，甚至有部分每週工時超過80小時，造成身心嚴重疲憊。為讓團隊獲得真正的恢復，公司將在未來一周「大規模放假」，暫停大部分業務運作，僅保留必要的維運與少數高層工作。

此舉也被視為回應外部獵才壓力。據報導，社群媒體巨頭Meta近期積極向OpenAI員工提出高額挖角邀約，甚至有高層形容情勢為「我們的家門被闖入」。OpenAI已對內部發出提醒，建議員工對「荒謬」報價保持警覺，公司也會對核心成員提出具競爭力的留任方案。

雖然OpenAI並未公開發布新聞稿說明，但多家媒體，包括《WIRED》與《Neowin》，已確認公司將自下週起展開這項「充電式假期」安排，員工預期將暫時離線，重拾工作與生活平衡。

目前尚不清楚這類放假制度是否會成為OpenAI未來的常態，但這項決定已在科技業內引發關注，尤其是在AI業界競爭日益激烈、員工壓力高漲的情況下，如何維持團隊穩定與創新效率，成為各大公司不得不面對的課題。

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