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台塩海洋鹼性離子水夏日大回饋！　抽黃金、電競、iPhone16 Pro

▲台塩海洋鹼性離子水推出「台灣NO.1！抽黃金百萬！」活動，購買即可抽黃金、iPhone16 Pro等大獎。（記者林東良翻攝，下同）

▲台塩邀請新生代女團MEME擔任年度代言人，活力演繹多元形象，呼籲粉絲一同參與抽獎活動。記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎戰酷熱炎夏，台塩海洋鹼性離子水年度促銷活動「台灣NO.1！抽黃金百萬！」7月1日正式開跑！即日起至9月30日止，凡購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，憑發票登錄活動官網，就有機會抽中一兩黃金、微星高階電競電腦、iPhone16 Pro與一年份好水等超值大獎，還能獲得《全民打棒球Pro》虛寶序號，人人有獎不落空。

▲台塩海洋鹼性離子水推出「台灣NO.1！抽黃金百萬！」活動，購買即可抽黃金、iPhone16 Pro等大獎。（記者林東良翻攝，下同）

▲台塩海洋鹼性離子水推出「台灣NO.1！抽黃金百萬！」活動，購買即可抽黃金、iPhone16 Pro等大獎。

台鹽公司針對箱購族也祭出驚喜好禮，凡購買整箱產品即隨箱附贈刮刮卡一張，登錄序號可再獲30次抽獎機會，更有機會即刮即中500元或100元台塩線上購物金，或抽中「再來一瓶」「再來一箱」好水獎品，讓消費者一手喝水、一手抽好康，獎項多達7萬5千項以上，誠意滿滿。

▲台塩海洋鹼性離子水推出「台灣NO.1！抽黃金百萬！」活動，購買即可抽黃金、iPhone16 Pro等大獎。（記者林東良翻攝，下同）

台塩今年更邀請新銳人氣女團MEME擔任年度代言人，清新甜美的形象加上多元角色演繹，成功吸引粉絲熱議並掀起一波搶購熱潮。台鹽公司董事長丁彥哲表示，台塩海洋鹼性離子水以純淨甘甜、口感滑順著稱，是全齡適飲、日常補水的健康首選。活動詳情請上活動官網（https://www.taiyenwater.com.tw）或撥打客服專線0800-230990查詢。

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