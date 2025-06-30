不只公開照片？Meta澄清未使用未上傳照片訓練AI　但不排除未來可能

▲臉書（Facebook）母公司Meta。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

針對近期有媒體報導指出Meta有意擴大蒐集用戶相片作為人工智慧（AI）模型訓練資料來源一事，Meta 近日回應強調，目前尚未使用用戶未上傳至Facebook或Instagram的照片進行 AI 訓練。然而，對於未來是否可能採取這類做法，公司並未明確否認，引發外界關注其資料使用政策的走向。

根據科技媒體《The Verge》報導，Meta一直以來利用用戶公開發布至社群平台的圖片來訓練其AI系統，如今公司測試中的一項新功能，可能使其能夠存取使用者尚未上傳的相機膠卷內容。這項功能會透過彈出訊息，詢問用戶是否願意啟用「雲端處理」，允許Meta從相機膠卷中定期上傳圖片，用於生成拼貼畫、回顧影片、AI風格變換等個人化內容。

根據另一家媒體《TechCrunch》報導，若用戶同意啟用該功能，即視同接受Meta的AI條款，授權其分析照片中的媒體內容與臉部特徵，並使用其中的時間、場景與其他人物資訊。條款也提到，Meta將有權保留與使用這些個人資訊。

對此，Meta公共事務經理瑞安・丹尼爾斯（Ryan Daniels）表示「《The Verge》的標題讓人誤以為我們目前正在用這些照片訓練AI模型，但事實並非如此。這項測試功能並未將用戶未發布的相片用於改進或訓練AI。」

然而，當媒體進一步詢問未來是否可能使用這些資料進行AI訓練時，Meta並未給予明確回應，也未表明用戶是否可選擇限制其資料被用於此類用途。此回應態度引發部分使用者對未來資料權限與隱私控制的疑慮。

隨著AI模型對資料需求日益增加，社群平台與科技公司在蒐集與使用用戶資訊方面的透明度與邊界，再次成為焦點議題。專家呼籲，企業應提供明確的同意機制與資料移除選項，讓用戶能掌握個人資訊的去向與用途。