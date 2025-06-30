　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

機器人貴又難做！　3台廠轉做「機器狗」救災

因AI教父黃仁勳力捧，不少台廠加速發展機器狗。（圖／陳曼儂攝、黃耀徵攝、翻攝自英業達官網）

▲因AI教父黃仁勳力捧，不少台廠加速發展機器狗。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣科技界首富、廣達（2382）董事長林百里6月13日股東會後，難得坐下與記者們暢談，他最近迷上量子電腦，想延後退休，也再次吐槽，科技怪才馬斯克、AI教父黃仁勳看好的人形機器人，「又難做、又貴、又沒有客人」，廣達旗下達明（4585）只在場外觀察，其他電子五哥轉而先瞄準四足機器人、也就是「機器狗」，包括和碩（4938）的Simba，英業達（2356）出國比賽，正崴（2392）的DAVIS與JEFF，陸續登場亮相。

「這可以負重五、六十公斤」和碩董事長童子賢在今年台北國際電腦展Computex上，首次開設展區，也親自帶著總統賴清德、輝達執行長黃仁勳看他家推出的、泛著藍色光芒的遙控機器狗Simba，他邊摸著機器狗、邊跟記者介紹，大概是一隻德國狼犬的大小，記者拍照時他還主動比個愛心手勢。

「這是我們內部做的概念機，因為要發展多關節，要讓他可以上山下水、防災救災，以後有危險，像是發生火災的時候，以後進火場不一定要是消防員，而是派這些機械裝置，當然會加上防熱防火，進去先探測，然後把消息帶出來。」童子賢說。

童子賢也說，未來的智慧動力裝置，不一定只是狗的外型，可能是駱駝、大象、水牛等等，看需求而設計，像是要運輸裝載、或是快速前進，所以重點不在於造型，而在於它們是否有足夠的智慧、靈活度和實用性，「在未來幾年是非常可以期待的。」

廣達董事長林百里仍認為機器人不需要做成「人型」。（圖／方萬民攝）

▲廣達董事長林百里仍認為機器人不需要做成「人型」。（圖／CTWANT提供）

「對於機器人、AI運算等，我想在將來都會對世界產生一定影響，所以英業達在這領域和趨勢也不會落後。」英業達董事長葉力誠在今年初旺年會前的記者會，也跟記者宣示。身為業界「老實樹」的他們，如果沒有做到一定程度，一般不會向外宣傳。

其實英業達AI機器人團隊默默在2024年10月到阿拉伯聯合大公國，參加國際賽事IEEE-RAS四足機器人挑戰賽，在旋轉坡道、砂礫地面等重重關卡，奪得「遠端操控」第三名。

英業達表示，現場賽事十分考驗團隊的研發功底及應變能力，所以團隊也在現場寫出視覺檢測功能，使機器人能自動辨識QR-Code、標籤等訊息，判讀危險事件，也藉由模擬環境中深度強化學習訓練，加上Domain Randomization技術隨機化地形、物理參數與感知噪聲，以克服地形不規則、環境變數多的問題。

英業達布局相關技術，是要以此發展機體運動、感知、操控性，與機器人作業系統(ROS) 的開發能力，目前已將各項技術導入旗下智慧工廠，加速生產效能。英業達表示，看好四足機器人的應用潛力，不限於高精度製造，也能進一步支援救援、監控等高風險場景。

和碩董事長童子賢認為機器狗可幫忙救災。（圖／方萬民攝）

▲和碩董事長童子賢認為機器狗可幫忙救災。（圖／CTWANT提供）

「因為目前是Jensen（黃仁勳）這邊登高一呼，大家就奮力向前。」童子賢說，機器人的相關技術比起無人機，更複雜且細膩，光學感測、溫度、壓力、感應器與全身上下的動力傳輸，都需要團隊的研發。

「一個產業如果停滯，都沒有新的希望、新的想像，大概就會死氣沉沉。」童子賢談到新技術發展，感到相當愉悅。

延伸閱讀
AI汪汪隊2／ 機器狗＋飛天小警　正崴公子自家做實驗搶攻美國安防市場
娛樂報報／歐陽妮妮全家現身機場　歐陽龍、傅娟伴愛女離開台灣
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又是波音787！「機艙異常高溫」　印航緊急降落
20萬人壓線！綜所稅申報今截止　首批退稅7／31入帳
快訊／刺死技術長　雲云科技董座殺人罪起訴
歐陽妮妮帶愛女離開台灣！歐陽龍傅娟全家現身機場
大腸癌剋星！研究曝「2種蔬果」能殺癌細胞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

不只公開照片？Meta澄清未使用未上傳照片訓練AI　但不排除未來可能

機器人貴又難做！　3台廠轉做「機器狗」救災

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

【鍋鏟留下咖哩痕跡怎麼辦？】曬太陽30mins輕鬆去漬！

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

不只公開照片？Meta澄清未使用未上傳照片訓練AI　但不排除未來可能

機器人貴又難做！　3台廠轉做「機器狗」救災

今夏歐洲3條奢華臥鋪列車玩法！搭車穿越山海　享受最美移動風景

九族清涼嘉年華7、8月登場　推刮刮樂、摸彩券...最大獎是賓士

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　迎接下半年免費一杯喝起來

詹皇未簽新約施壓湖人高層？　美媒：若他要求交易可掌控下家

印航又出包！「機艙異常高溫」緊急降落　與空難同機型

台南「321巷藝術聚落」7月起重開　平日限定免費看日式老屋

205廠委外廠商未列管人員營區猝死　軍方：依程序辦會客符規定

首創「高山暗空×觀光農場」導覽　清境地區星空導覽之夜7/1登場

中國3A大作《歸唐》震撼曝光　重回「唐朝敦煌」起義之旅

快訊／台積電跌5元至1075　台股開盤下跌72點

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

AI科技熱門新聞

機器人貴又難做！　三台廠轉做「機器狗」救災

Meta澄清未使用未上傳照片訓練AI

自寫App爆紅！9歲和天才學伴一起寫程式

ChatGPT單月下載量突破3,000萬！

Google Gemma 3n正式登場！

OpenAI API開放深度研究模型與Webhooks

Anthropic公布Claude情感使用研究

Google正式發布Gemini CLI工具

蘋果傳內部討論收購Perplexity

Anthropic開放Claude內嵌新功能

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？

直擊台灣「AI心臟」　龜山藏神祕基地

逾5億大工程曝光　為台灣最大算力中心供電

研究揭示AI勒索行為潛在風險

更多熱門

相關新聞

基捷恐成「最廢捷運線」！比文湖線年虧16億還慘

基捷恐成「最廢捷運線」！比文湖線年虧16億還慘

串連北北基3縣市交通的基隆捷運，基本設計工程經費6月三度送工程會審查，新北市與基隆市日前達成「細設先行」共識，上月公告啟動基隆捷運SB16到SB22站細部設計標案，預計7月評選。然而，民眾黨基隆市黨部前主委林毓峯出面呼籲，連北捷部分路線到現在都還在虧錢，基捷一旦通車，恐怕成為「最廢捷運線」，基市府將無力負擔後續經營。

研究：每天吃「1類食物」　能讓大腦年輕11歲

研究：每天吃「1類食物」　能讓大腦年輕11歲

AI叛變？恐嚇工程師「曝光婚外情」

AI叛變？恐嚇工程師「曝光婚外情」

好市多新制明上路！「1類會員」享2專屬特權

好市多新制明上路！「1類會員」享2專屬特權

怎麼瘦小腹？醫揭「碳水循環」關鍵

怎麼瘦小腹？醫揭「碳水循環」關鍵

關鍵字：

周刊王AI機器人機器狗黃仁勳

讀者迴響

熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

台灣女客越南旅遊　吃完早餐送醫不治

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

日本UNIQLO被外籍客偷怕了：全面提告

歷史性一刻！周杰倫香港最終場嘉賓是他

大腸癌剋星！研究曝2種蔬果能殺癌細胞

《麻辣鮮師》女星移居台東2年認「孤單吃力」

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

即／作家王浩一驚傳辭世！享壽68歲

烏克蘭宣布退出禁雷公約

可能有雙颱！　模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面