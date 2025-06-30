機器人貴又難做！　3台廠轉做「機器狗」救災

▲因AI教父黃仁勳力捧，不少台廠加速發展機器狗。（圖／CTWANT提供）

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台灣科技界首富、廣達（2382）董事長林百里6月13日股東會後，難得坐下與記者們暢談，他最近迷上量子電腦，想延後退休，也再次吐槽，科技怪才馬斯克、AI教父黃仁勳看好的人形機器人，「又難做、又貴、又沒有客人」，廣達旗下達明（4585）只在場外觀察，其他電子五哥轉而先瞄準四足機器人、也就是「機器狗」，包括和碩（4938）的Simba，英業達（2356）出國比賽，正崴（2392）的DAVIS與JEFF，陸續登場亮相。

「這可以負重五、六十公斤」和碩董事長童子賢在今年台北國際電腦展Computex上，首次開設展區，也親自帶著總統賴清德、輝達執行長黃仁勳看他家推出的、泛著藍色光芒的遙控機器狗Simba，他邊摸著機器狗、邊跟記者介紹，大概是一隻德國狼犬的大小，記者拍照時他還主動比個愛心手勢。

「這是我們內部做的概念機，因為要發展多關節，要讓他可以上山下水、防災救災，以後有危險，像是發生火災的時候，以後進火場不一定要是消防員，而是派這些機械裝置，當然會加上防熱防火，進去先探測，然後把消息帶出來。」童子賢說。

童子賢也說，未來的智慧動力裝置，不一定只是狗的外型，可能是駱駝、大象、水牛等等，看需求而設計，像是要運輸裝載、或是快速前進，所以重點不在於造型，而在於它們是否有足夠的智慧、靈活度和實用性，「在未來幾年是非常可以期待的。」

▲廣達董事長林百里仍認為機器人不需要做成「人型」。（圖／CTWANT提供）

「對於機器人、AI運算等，我想在將來都會對世界產生一定影響，所以英業達在這領域和趨勢也不會落後。」英業達董事長葉力誠在今年初旺年會前的記者會，也跟記者宣示。身為業界「老實樹」的他們，如果沒有做到一定程度，一般不會向外宣傳。

其實英業達AI機器人團隊默默在2024年10月到阿拉伯聯合大公國，參加國際賽事IEEE-RAS四足機器人挑戰賽，在旋轉坡道、砂礫地面等重重關卡，奪得「遠端操控」第三名。

英業達表示，現場賽事十分考驗團隊的研發功底及應變能力，所以團隊也在現場寫出視覺檢測功能，使機器人能自動辨識QR-Code、標籤等訊息，判讀危險事件，也藉由模擬環境中深度強化學習訓練，加上Domain Randomization技術隨機化地形、物理參數與感知噪聲，以克服地形不規則、環境變數多的問題。

英業達布局相關技術，是要以此發展機體運動、感知、操控性，與機器人作業系統(ROS) 的開發能力，目前已將各項技術導入旗下智慧工廠，加速生產效能。英業達表示，看好四足機器人的應用潛力，不限於高精度製造，也能進一步支援救援、監控等高風險場景。

▲和碩董事長童子賢認為機器狗可幫忙救災。（圖／CTWANT提供）

「因為目前是Jensen（黃仁勳）這邊登高一呼，大家就奮力向前。」童子賢說，機器人的相關技術比起無人機，更複雜且細膩，光學感測、溫度、壓力、感應器與全身上下的動力傳輸，都需要團隊的研發。

「一個產業如果停滯，都沒有新的希望、新的想像，大概就會死氣沉沉。」童子賢談到新技術發展，感到相當愉悅。

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