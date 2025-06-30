整合資源助藥癮者復歸社會　更保南投分會獲反毒有功人士團體獎

▲臺灣更生保護會南投分會獲「反毒有功人士團體獎」，總統賴清德親自出席頒獎。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

臺灣更生保護會南投分會長期配合南投地檢署，針對藥癮更生人面臨之多重困境，以提供多元化處遇、創新且系統化的輔導服務，協助其提升就業自立能力、逐步復歸社會，因此經法務部推薦，獲反毒有功人士團體獎殊榮。

「114年反毒有功人士及團體頒獎典禮」於6月24日在國家圖書館舉行，總統賴清德及行政院長卓榮泰親自出席，表彰在「防毒、拒毒、緝毒、戒治」等領域表現卓越的個人與團體，更保南投分會獲選為「毒品戒治組」代表；法務部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長暨財團法人臺灣更生保護會董事長張斗輝，以及南投方察檢察長郭景東也親臨會場，表達高度肯定與祝賀。

地檢署指出，更保南投分會長期與該署攜手合作，針對藥癮更生人進行個案追蹤，並積極整合社政、衛政、勞政、教育及司法等跨部門資源，量身訂製多元化個別輔導計畫，並推動社區反毒宣導及友善支持網絡，落實預防、戒癮與復歸三位一體的服務模式；該分會也持續關注毒癮更生人在就業、家庭與心理支持等方面的需求，整合南投地區就業中心及衛福部草屯療養院附設茄荖山莊資源，辦理就業能力培養課程及提供專業離毒環境，提升個案自立能力，實踐法務部「公私協力、貫穿式保護」理念，對防止毒品再犯及穩定更生成效顯著。

郭景東表示，更保南投分會在毒品防制及復歸實務上扮演關鍵角色，感謝該分會一直用專業與耐心守住每位更生人的希望，更透過社區紮根、跨域協作，真正將司法保護工作延伸到人與家庭的重建上；更保南投分會主委鄭家珍表示，每位曾經迷失的人都有重新選擇的機會與能力，未來該分會將持續優化服務內容，加強與地方各單位的橫向連結，不僅關懷施用毒品者個體，也將擴大對其家庭成員的支持，打造更完整的復歸網絡，為更生家庭注入新能量與正向價值觀。