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李承道合作新生代藝術家許韶恩　揭示「被觀看者的凝視」

▲▼藝術家李承道策劃新生代藝術家許韶恩個展《Prey of Prey》。（圖／李承道提供）

▲藝術家李承道策劃新生代藝術家許韶恩個展《Prey of Prey》。（圖／李承道提供）

記者陳家祥／台北報導

藝術家李承道投入藝術創作18年，指導超過1200位藝術系學生，此次他特別與其中一位學生許韶恩合作，擔任許首場個展《Prey of Prey》的策展人。李承道說，許韶恩在作品中融合潮流語彙，透過普普藝術（Pop Art）與超扁平（Superflat）風格，建構出一個在藝術與玩具之間游移、富有當代感的視覺語境。

藝術家李承道自2009年榮獲村上隆Geisai藝術大獎以來，作品橫跨國際，並與多家知名品牌聯名持續透過藝術實踐推動跨界合作與文化對話。繼今年4月推出與知名作詞家方文山合作的限量潮流公仔《小青》後，此次受邀擔任新銳藝術家許韶恩的首場個展《Prey of Prey》策展人。

李承道從事藝術創作邁入第18年，自教學生涯以來已指導超過1200位藝術系學生，其中一位學生就是許韶恩。在教學過程中，李對許的才華尤為深刻，「她自16歲便展現出清晰的創作觀點與豐沛能量，能在感性與細節之間保持獨到平衡，並將自身視角藉由繪畫完整呈現」。

對於本次的《Prey of Prey》展覽，李承道說，這是一場「被觀看者的凝視」，這樣的設計不僅是對行為藝術家瑪莉娜・阿布拉莫維奇（Marina Abramović）著名凝視作品的回應，也呼應當代社群時代對「觀看」的重新詮釋。

李承道說，許韶恩在作品中融合潮流語彙，透過普普藝術（Pop Art）與超扁平（Superflat）風格，建構出一個在藝術與玩具之間游移、富有當代感的視覺語境。觀者在展場中將不再是單純的凝視者，而是進入一場觀看與被觀看、主體與客體相互流動的心理對話。

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