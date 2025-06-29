快訊／9縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳威廷／台北報導

中央氣象署針對9縣市發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（29）日南投、嘉義以南地區及雲林、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

大雨地區

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣、台南市、花蓮縣、高雄市、嘉義縣、屏東縣、南投縣、嘉義市、台東縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署