分析／內參民調不同意罷免近5成　李彥秀祭「焦土戰」狂催曝光度

▲蔣萬安陪同李彥秀走訪內湖737市場宣傳反罷免。（圖／記者鄭佩玟攝，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免首波投票將於7月26日舉行，北市罷免與反罷雙方行動也白熱化。台北市長蔣萬安今（29日）赴內湖737市場陪同北市國民黨立委李彥秀掃街催票，藍營地方人士指出，據李彥秀內部最新民調顯示，近五成選民不同意罷免，三成選民同意罷免，未表態則有近兩成，雖乍看之下，不同意領先同意，但要如何催動所有不同意票成當務之急，李彥秀最後一個月祭出「焦土戰」，空陸戰齊發提升曝光度。

蔣萬安今日上午不到9點就現身內湖737市場，陪同李彥秀走入在地宣傳反罷免。肉販、魚販看到蔣萬安前來懇託，紛紛主動把手上的手套拉下來，與蔣萬安握手，甚至開玩笑高喊「握我的手都會凍蒜喔！」更有熱情民眾聽說蔣萬安要來，因此特別帶國旗、戴國旗帽在市場守候、拜託簽名。不過因隨行人員過多，也引起部分民眾不滿大罵，「菜市場耶！太誇張了」、「這樣怎麼買菜」、「幹什麼啦買菜在那邊擠！」

對於藍委紛紛打出「告急牌」、市長牌，藍營人士指出，國民黨台北市黨部因涉連署造假遭搜索，主委黃呂錦茹遭收押至今，而北市藍軍過去在大小選戰中，都由黃呂錦茹自掏腰包在各選區做「滾動式」民調，如今藍營「土地婆」黃呂被關起來，立委民調多只能靠立委自己做，顯示結果都讓藍營心驚。

藍營人士指出，頻頻被點名在危險名單上的李彥秀，由於內湖、南港非傳統深藍選區，藍綠幾乎算打平，都占不到便宜，只有南港偏藍一些，罷免戰又無2024年泛綠分裂利多，前幾個月跑反罷免如「一個人的武林」，從上午七點掃市場、站路口，一路到晚上十時追垃圾車，走進各里區巷弄發起綿密陸戰，光是今日的內湖737市場，就至少來過6、7趟了，如今正式進入投票階段，必須強化空戰，請出黨內各大頭增加曝光率。

該人士直言，李彥秀確實在一階、二階時刻意低調，僅靠走入巷里宣傳反罷免，但三階奔向熱戰已是在所難免，不管是邀請前中廣董事長趙少康、台北市長蔣萬安，都是鎖定大咖們的高聲量吸引媒體跟拍，達到電視、平面都幫忙宣傳7月26日出門投下不同意票的效果，大大增加反罷免的曝光率。

地方人士感嘆，綠營支持者非常積極，投票率已有8、9成，最後的關鍵就在藍白營支持者是否會積極出來投票，而不是只看目前基本盤，或總投票率，即便李彥秀仇恨值看起來不高，內部民調也顯示，近五成選民不同意罷免，三成選民同意罷免，未表態則有近兩成，乍看之下，不同意雖領先同意，但仍有一定風險，團隊內評估陸戰能接觸到的選民僅15％，因此在陸戰之外，同時也得猛下文宣資源，目前看板、布條等已超過五十面，如何鼓動沒有強烈投票意願的選民都出門，是李彥秀最迫切的危機。