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基隆護理留任新策略　標竿研討會聚焦職場環境優化

▲基隆護理留任新策略。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲友善護理環境向前行，基隆市辦標竿研討會深化留任措施。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升護理人員留任率並強化職涯發展支持機制，基隆市衛生局與基隆市護理師護士公會於27日在基隆長庚紀念醫院共同舉辦「護理人員招募、留任、正向職場研討會」。此次活動邀集各醫療院所護理主管及臨床代表，透過跨院經驗交流與現場對話，共同探討推動友善護理職場的策略與成效，進一步強化在地護理留任支持網絡。

本次研討會為基隆市護理人員留任計畫系列活動之一，除已實施的留任獎金與醫療暴力關懷慰問獎金發放外，更透過研討會形式促進各院分享因應對策。會議聚焦護理人力留任措施的實務經驗與創新作法，特別邀請彰化基督教醫院姚亭羽督導長分享Z世代招募與留任策略、門諾醫院劉明莉主任介紹在地人才培育模式，以及衛福部台北醫院黃麗萍主任講解如何以正向文化打造幸福職場。

▲基隆護理留任新策略。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市衛生局長張賢政致詞。

與會的各院護理幹部及主管針對高流動率、職涯發展不明確等挑戰進行深入研討，共同商議改善方案。基隆市衛生局局長張賢政親自出席活動，強調護理人力是市政醫療政策的核心支柱，市府將持續透過政策資源支持第一線護理人員的留任與專業成長。

基隆市衛生局表示，此次研討會成功促進各醫療院所間的經驗交流與共識凝聚，不僅為本市護理人力注入創新能量，更為提升照護品質奠定堅實基礎。未來將持續透過公私協力，共同打造更具支持性的護理工作環境，確保市民能持續獲得安全、溫暖且專業的醫療服務。

▲基隆護理留任新策略。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆長庚醫院賴旗俊院長致詞。

▲基隆護理留任新策略。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲護理師護士公會翁芝爾理事長致詞。

▲基隆護理留任新策略。（圖／記者郭世賢翻攝）

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