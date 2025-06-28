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靈鷲山行願無盡愛地球　基隆嶼淨灘放流魚苗

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山與基隆市政府啟航去基隆嶼，淨灘、放流1萬尾條石鯛魚苗愛地球！（靈鷲山佛教教團提供）

珍愛海洋，魚樂基隆，靈鷲山與基隆市政府一同啟航去基隆嶼，灑大悲水和持誦〈大悲咒〉的音聲中，淨灘、放流1萬尾條石鯛魚苗，復育海洋生態愛地球！總共撿拾103公斤的海洋垃圾，其中1921個寶特瓶是大宗，市政府產發處處長蔡馥嚀特別頒贈感謝狀，謝謝靈鷲山護念一切有情生命，祈願開山住持心道法師健康長壽，弘法利生無礙。

28日清早7點多，晨曦微光初露，80多位法師和信眾齊聚碧砂漁港，為一場跨越海天的基隆嶼慈悲行動啟航，從碧砂漁港到基隆嶼，眾人以願力牽繫，面對山海與垃圾並存的現場，以具體行動將願力轉化為行動力，實踐心道法師「靈性生態愛地球」理念，尊重生命、愛護生命、平等對待生命，希望建立全民海洋保育觀念，遭受破壞的海洋生態回復生機，讓海洋資源生生不息，生態共存共榮，地球永續。

法音共鳴 結合宗教大愛、聖儀與環保

基隆嶼以特有動植物及地質景觀、得天獨厚的磯釣場域等特色，成為基隆必遊之處。基隆市政府常年在基隆嶼辦理魚苗放流與淨灘活動，讓大海有增殖的功能，維持優質的島嶼風光。產發處海洋發展科科長許又今表示，市府一直在做4件對的事，也就是在對的時間、對的地點、放流對的魚種，讓魚苗回到對的地方，這些都是魚苗放流的關鍵。

莊嚴的放流和淨灘活動，結合宗教大愛、聖儀與環保，儀式由聖山寺監院懇慧法師主法灑淨儀式，20位法師們為魚苗灑淨、皈依、懺悔、發願，全程專心唱誦儀軌，聖號不斷法音共鳴，在楊枝淨水讚中，陽光猶如佛照耀的光芒，撫慰每個生命。

魚苗都是原生種　適合在被放流的環境生存

隨後，眾人搭船至海中央，碧藍晨海，波光粼粼，大家將魚苗置於水桶中，再用桶子接續放流，每尾魚苗透過放流板釋放，都蘊含著對生命的敬重，過程不驚不擾，時間、力道都要掐得剛好，小心翼翼讓每尾魚苗在祝願聲中，順利安全回歸大海的擁抱，過程相當嚴謹。

十大神農復育種苗場負責人謝政佐說，已經和基隆市政府合作4年，選擇魚苗時會選未受基因雜交（避免產生變異），也未被施打抗生藥物的原生魚種，適合在被放流的環境生存，也不會對原本生活在該海域的生物造成傷害。

而且被放流的魚苗皆經過篩檢，確認其生命力旺盛，足以在新環境延續生命。這次選條石鯛魚苗是野生的夢幻原生魚，比較常在基隆和新北市海域出現，很適合這次的放流，希望所有的小生命都可以健康快樂的悠遊在大海中。

淨灘是對地球和眾生的承諾與感恩

放流圓滿後登島淨灘，大家徒手彎身撿拾垃圾，並協助將垃圾帶回碼頭，交由環保局分類、清運。隨處可見寶特瓶等廢棄物，廢置魚網牢牢深埋沙裡，大家手拿夾子、剪刀、垃圾袋，合力攜手剪斷纏繞岩石的廢網，彎腰清除碎片、挖沙處理廢棄漁具與海漂垃圾。懇慧法師說，海洋潛藏的垃圾、殘破敗劣的景象，讓愛海人的心難過、心疼，其實，「淨灘」、「護生」是悲智雙全的最好善行，希望從源頭減塑，一起珍愛海洋。

基隆講堂監院妙實法師說，淨灘是無聲的懺悔，也是對地球和眾生的承諾，每一份心力，都是對地球母親的感恩。整個海洋污染嚴重，垃圾多到難以想像，海龜鼻孔卡吸管的影像仍歷歷在目，提醒我們海洋不只是觀光地標，更是眾生的家。

海智法師說，靈鷲山遵循心道法師的悲願，四眾弟子彼此分工專注於祈求世界能寧靜和平。師父說，學佛是非常快樂的事情，我們要快樂的面對生命中的一切，在海浪的波濤裡，一切所有的念頭都會生滅，能平靜的面對每一天，專注的撿拾每一個回收物，在雲、海、浪、山的世界裡，清淨生活的塵埃，彼此的心念相同，為了地球盡一分心力。

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲莊嚴的放流和淨灘活動，結合宗教大愛、聖儀與環保，由聖山寺監院懇慧法師主法灑淨儀式。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲懇慧法師和孩子們一起放流魚苗。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲市政府產發處處長蔡馥嚀特別頒贈感謝狀，謝謝靈鷲山護念一切有情生命。（靈鷲山佛教教團提供）

 
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