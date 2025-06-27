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社會 社會焦點 保障人權

人妻控賓士4／煞停系統完全沒警示　律師怒嗆：這設計會死人

▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲賓士人妻遭夾傷，原廠技師雖坦承系統「確實未作動」，但賓士至今堅稱報告屬「內部文件」拒不提供，態度強硬。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

這輛賓士A180到底哪裡出了問題？北市人妻艾莉（化名）駕駛賓士A180，疑因車輛「自動駐車煞停系統」失效，被活生生夾在車門與水泥柱之間送醫，如今距離事故已逾3個月，原廠仍不願提供任何故障報告，車主不僅無法掌握系統故障原因，連基本檢測報告也因「公司內規」遭拒，整起事故的細節至今仍是一片混沌。

據車主還原當時情形，艾莉原先將車輛停妥準備下車，雖然沒排入 P 檔，但依照系統設計，車輛應該在駕駛下車時自動煞停，或至少跳出警示。沒想到，她剛踏出駕駛座，車子竟開始滑動，車門反彈回來，直接將她夾在門與水泥柱間動彈不得，當場倒地不起。

回廠檢測結果證實，「駕駛座車門觸點」確實有異常，導致該模組無法正確傳送訊號給主動駐車系統，導致整組防護邏輯失效。但更讓人錯愕的是，全程儀表板未出現任何異常提示，也無聲光警告，車主完全無從得知系統未作動。

律師沈川閔指出，這樣的狀況不是單純的「零件壞了」，而是整體設計邏輯存在缺口，「只要一個感應器沒反應，整台車就當作萬事OK，駕駛人根本不知道系統沒接管，這是最可怕的地方。」

沈川閔強調，目前雖僅一位受害者，但這不表示問題不存在，「而是還沒爆發」。尤其這類主動安全系統多數以電子邏輯運作，若未設有冗餘機制或多層警示，一旦關鍵模組出現故障，駕駛毫無察覺，直到災難發生，才發現整套系統早已失效。

目前他也已發函予交通部，請求主管機關依據《道路交通安全規則》、《消保法》進行安全性調查與召回評估，更同步陳情德國賓士總部、歐盟新車安全評鑑協會（Euro NCAP）、BBC、Euro News 及消基會，盼喚起跨國監管單位關注。

雖然目前尚無其他受害者出面，仍屬個案，且該車型尚未被交通部或原廠列入召回清單，亦無啟動缺陷調查程序。但這起事件已揭露高階車輛主動安全機制的設計脆弱性。特別是在「無預警失效」的情況下，車主既無法察覺，也無處申訴，僅能在事後承受損害。

政府對於汽車缺陷的監理，長年被批評「只等別人先出事」，再按案例處理。若未從此案汲取教訓，完善主動安全系統的監管與回應機制，下一次的代價，可能不只是擦傷與驚恐，而是一條真正無法挽回的性命。

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