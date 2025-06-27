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高雄火車站前！惡霸司機強拉客人「不讓上車」爆衝突　這下慘了

▲▼高雄火車站「地頭蛇橫行」！小黃司機強拉客爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄火車站「地頭蛇橫行」！小黃司機強拉客爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄火車站近日爆發計程車司機「惡意攬客」糾紛，民眾踢爆，有一群地頭蛇司機在車站臨停區違規停車攬客，不僅穿拖鞋、嚼檳榔，更以強制手段干涉乘客搭車，引起關注。警方獲報到場，鄔姓小黃駕駛行為已涉強制罪，後續移請高雄地檢署偵辦。

有民眾爆料指出，在高雄火車站站東路臨停接送區有一群計程車司機，穿著短褲、拖鞋，口吃檳榔，涉嫌惡意霸佔接送區，並在乘客下車後，直接攔截準備搭乘其他車輛的客人，強行要求搭乘自己的計程車，雙方計程車駕駛當場爆發口角衝突，警方獲報後也到場處理。

▲▼高雄火車站「地頭蛇橫行」！小黃司機強拉客爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼一名計程車司機在火車站，遭到地頭蛇司機強拉客人，雙方爆發口角。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄火車站「地頭蛇橫行」！小黃司機強拉客爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，32歲計程車司機彭男當時載客至火車站臨停接送區，客人剛下車後，隨即又有另組客人準備搭乘，在場等候的另名計程車駕駛50歲鄔男不滿，見狀便上前阻擋客人搭車，並與駕駛彭男發生爭吵，但員警獲報到場後，雙方已無爭執。

事實上，案發地位於車站臨時接送區，為交通局規劃，屬公共設施，所有計程車皆有權利使用。而特約計程車排班區域則是在火車站室內地下停車場。

▲▼高雄火車站「地頭蛇橫行」！小黃司機強拉客爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲鄔男蓄意阻擋客人搭車行為涉強制罪，遭警方移送偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，鄔男蓄意阻擋客人搭車行為，涉有觸犯刑法第304條強制罪之嫌，依法移請高雄地檢署偵辦；又警方到場時，彭、鄔2人均離開駕駛座，違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，均一併開單舉發。

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