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從搜尋到推理一次搞定　OpenAI API深度研究模型與Webhooks正式開放

▲▼openAI。（圖／OpenAI）

▲OpenAI API推出深度研究模型與Webhooks，大幅簡化自動化流程。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI今（27日）宣布其API服務新增兩項關鍵功能：「深度研究模型」與事件驅動的Webhooks支援，進一步強化開發者在研究、資料整理與任務自動化上的能力。

此次新增的o3-deep-research與o4-mini-deep-research模型，實際上是已在ChatGPT中部署、用於長文本理解與深度資訊擷取的後訓練版本。OpenAI表示，這兩個模型特別適合用於需要跨來源整合、長篇內容推理的任務，如技術報告、法規分析與專利研究。

這些模型亦支援MCP功能（search/fetch，能跨網搜尋資料）與程式碼執行器（Code Interpreter），意味著開發者可以建立更強大的智能助手，從資料抓取到計算推理都可一手包辦。

另一項更新則是Webhooks功能，讓開發者不需不斷輪詢（polling），即可即時接收任務完成通知。此功能適用於多項API任務，包括深度研究任務、批次處理（batch jobs）與模型微調（fine-tuning）等，官方也特別建議用於「長時間任務」以提升效能與可靠性。

OpenAI同時釋出完整開發文件與教學範例，協助開發者快速上手。想要深入了解，可前往OpenAI官方開發者文件頁面及Cookbook教學頁。

這波更新顯示，OpenAI正持續強化其平台的研究與資料處理能力，未來在企業知識庫建構、法律科技與自動報告生成等應用上，可望出現更多創新案例。

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