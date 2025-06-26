餐廳吃白飯免費！廣東老人半年來每天報到　老闆娘吐真實心聲

▲ 廣東一家餐廳提供顧客免費白飯，一名老人固定每天都會出現。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

圖文／CTWANG

人間處處有溫情！中國廣東省江門市一家餐廳，免費提供顧客白米飯，一名老人從開店到現在，每天都會到店裡盛一碗飯，拌上蒜末和醬油，坐在角落默默吃完解決一餐。對此，老闆娘也發聲了。

根據《瀟湘晨報》報導，老闆娘去年12月和表哥一起開店，當時老人到了營業時間就會來吃飯，她曾告訴對方可以每天過來吃，「這個沒關係，只要你想吃就過來」，因此每到了下午4點的營業時間，老人就會騎自行車出現，時間長達半年。

老闆娘表示，只要老人過來，店裡還營業，都能提供一碗米飯，半年以來接觸並不多，因此不清楚具體原因。不過老人這幾天沒出現，讓她感到困惑，決定如果再出現，她會去問候一聲，不過會換一種方式詢問，比如關心近況「是不是最近不舒服，怎麼沒過來了」，但若以後都沒出現她也束手無策，只希望老人可以好好的吃飯，保持身體健康。

▲ 老人會默默坐在角落，吃完後離開。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

有網友質疑是自導自演，對此老闆娘否認，「如果是劇本的話，我們會每天去宣傳這個事情，但是我們沒有」，提到發影片的時候，店裡生意已經很不錯，影片曝光後沒有非常大的變化，強調只是分享正能量的東西，呼籲大家要多關注老年族群。

老闆娘希望，在自己能力範圍內，能幫的都盡量幫一點，看到老人會讓她聯想到家人和父親，「假如說有那麼一天， 我沒有能力了，家人的溫飽都成了問題，如果有好心人能給予一點點溫暖，我也會覺得很感激」。

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