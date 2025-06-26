　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

餐廳吃白飯免費！廣東老人半年來每天報到　老闆娘吐真實心聲

廣東一家餐廳提供顧客免費白飯，一名老人固定每天都會出現。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲ 廣東一家餐廳提供顧客免費白飯，一名老人固定每天都會出現。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

圖文／CTWANG

人間處處有溫情！中國廣東省江門市一家餐廳，免費提供顧客白米飯，一名老人從開店到現在，每天都會到店裡盛一碗飯，拌上蒜末和醬油，坐在角落默默吃完解決一餐。對此，老闆娘也發聲了。

根據《瀟湘晨報》報導，老闆娘去年12月和表哥一起開店，當時老人到了營業時間就會來吃飯，她曾告訴對方可以每天過來吃，「這個沒關係，只要你想吃就過來」，因此每到了下午4點的營業時間，老人就會騎自行車出現，時間長達半年。

老闆娘表示，只要老人過來，店裡還營業，都能提供一碗米飯，半年以來接觸並不多，因此不清楚具體原因。不過老人這幾天沒出現，讓她感到困惑，決定如果再出現，她會去問候一聲，不過會換一種方式詢問，比如關心近況「是不是最近不舒服，怎麼沒過來了」，但若以後都沒出現她也束手無策，只希望老人可以好好的吃飯，保持身體健康。

餐廳吃白飯免費！廣東老人每天報到「長達半年」　老闆娘吐真實心聲

▲ 老人會默默坐在角落，吃完後離開。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

有網友質疑是自導自演，對此老闆娘否認，「如果是劇本的話，我們會每天去宣傳這個事情，但是我們沒有」，提到發影片的時候，店裡生意已經很不錯，影片曝光後沒有非常大的變化，強調只是分享正能量的東西，呼籲大家要多關注老年族群。

老闆娘希望，在自己能力範圍內，能幫的都盡量幫一點，看到老人會讓她聯想到家人和父親，「假如說有那麼一天， 我沒有能力了，家人的溫飽都成了問題，如果有好心人能給予一點點溫暖，我也會覺得很感激」。

延伸閱讀
韓女星遭澎湖名店無禮羞辱！本人還原真相　捐5萬給家扶基金會：我很抱歉
他賣場結帳聽夫妻對話　嘆：生育率低不是沒有原因
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

餐廳吃白飯免費！廣東老人半年來每天報到　老闆娘吐真實心聲

北京小學路口爆嚴重車禍！多名幼童被撞飛　1女童躺血泊中

全身90%燒傷！陸少年「吸打火機上癮」致燃爆…手指終生無法伸直

回應馬英九？　宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女共同決定

國台辦痛批「大罷免」　陸委會：還以為是在野黨發言人

男子受夠「信用卡推銷電話」怒告銀行！　獲賠2萬元精神賠償金

馬英九再脫稿演出！　宋濤面前談統一：要尊重台灣人民意願

馬英九訪莫高窟　兩岸遊客「馬總統」、「台灣回歸」聲此起彼落

陸女小腿綁105片Switch遊戲片入境　「走路怪怪的」遭海關攔下

陸禁止旅客攜帶「被召回行動電源」上飛機

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

【乘客驚恐逃竄】首爾地鐵遭6旬翁縱火！　南韓檢方正式起訴嫌犯　

【疑違規左轉釀禍】轎車左轉猛撞重機！　女隊長重傷「赤兔馬」粉碎

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【噴2公尺高！】屏東萬丹泥火山今年首噴發！　4處噴口泥漿滾滾

餐廳吃白飯免費！廣東老人半年來每天報到　老闆娘吐真實心聲

北京小學路口爆嚴重車禍！多名幼童被撞飛　1女童躺血泊中

全身90%燒傷！陸少年「吸打火機上癮」致燃爆…手指終生無法伸直

回應馬英九？　宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女共同決定

國台辦痛批「大罷免」　陸委會：還以為是在野黨發言人

男子受夠「信用卡推銷電話」怒告銀行！　獲賠2萬元精神賠償金

馬英九再脫稿演出！　宋濤面前談統一：要尊重台灣人民意願

馬英九訪莫高窟　兩岸遊客「馬總統」、「台灣回歸」聲此起彼落

陸女小腿綁105片Switch遊戲片入境　「走路怪怪的」遭海關攔下

陸禁止旅客攜帶「被召回行動電源」上飛機

閱之海筆記／村上春樹無緣諾貝爾，因為挪威的森林太色？

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

大陸熱門新聞

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

快訊／馬英九在宋濤面前談統一：要尊重台灣人民意願

陸最強學霸班！全班45人有43人高考逾600分　班導查成績笑到嘴角歪

北京小學路口爆嚴重車禍！多名幼童被撞飛重傷

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

陸禁止旅客攜帶「被召回行動電源」上飛機

治沙70年！中國「死亡之海」將成大綠洲

3300元包生！「地下捐精」精主直接提槍上陣

搶學霸大戰！北大坐夜車「截胡」清大

超噁！陸知名手搖現「整隻蛙屍」

孕婦「一天2杯手搖飲」致胎兒早產

馬英九訪莫高窟　兩岸遊客「馬總統」、「台灣回歸」聲此起彼落

90%燒傷！陸少年「吸打火機上癮」引火上身

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

即／威力彩17.3億一注獨得　獎落台中

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

台積電員工偷吃同事雞排紅茶　受害者遭資遣怒告

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光

大胃王路路澳洲結婚了

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

更多

最夯影音

更多

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面