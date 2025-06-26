高中生破解悠遊卡「刷退變現」爽領數十萬　悠遊卡公司回應了

▲悠遊卡傳出被高中生破解變現盜領。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

北市一名高中生網購NFC讀寫機，異想天開插入悠遊卡後發現居然可透過電腦更改悠遊卡內儲值金額，再到鄰近捷運站進行刷退，以此手法累計詐領取得數十萬。對此，悠遊卡公司表示，本案是本公司主動發現異狀，並即時向警方報案並依法向主管機關通報。本公司已加強相關防範機制，至於個案細節已經進入司法程序，不便對外說明。

南港警方今年3月接獲報案後展開追查，雖然犯嫌使用的悠遊卡非實名購買登記，但警方根據涉案悠遊卡號、擴大勾稽比對這些卡片的使用紀錄，很快的涉案人使用卡片騎乘U-BIKE、搭乘捷運、公車動線就曝光。

警方據此鎖定就讀北市某高中的16歲少年涉案，緊急向士林院檢申請同行書和搜索票，到少年住家展開搜索、在少年臥室內查扣大批悠遊卡和NFC修改機器，警訊後依涉犯詐欺罪嫌將他移送士林少年法庭。

警方指出，該名少年異想天開，僅憑改寫悠遊卡內儲值金額就貿然刷退引發捷運、悠遊卡公司帳戶系統異常，警方也借此案例呼籲，修改悠遊卡儲值金額內容，並無法同步修改悠遊卡帳戶系統內的客戶剩餘金額，只要民眾一竄改使用必定會遭檢警及悠遊卡公司列管鎖定，呼籲民眾切莫異想天開以身試法。