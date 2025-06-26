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向AI傾訴心事成新常態？研究曝超過13萬人找Claude談人生、療情傷

▲▼電腦,工作,上班族。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲AI成為新型心靈陪伴？Anthropic曝光Claude情緒對話數據。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳立言／綜合報導

AI不只協助撰文與寫程式，還逐漸成為人們傾訴情緒與尋求建議的對象。人工智慧公司Anthropic最新公布的研究指出，在450萬筆來自Claude.ai（Free與Pro 用戶）的匿名對話中，有約2.9%屬於「情感性互動」，顯示AI作為情緒支援工具雖屬少數使用情境，但其心理影響值得關注。

這些所謂「情感性對話（affective conversations）」涵蓋了人際建議、情感教練、心理諮詢乃至心靈陪伴等類型。研究發現，大多數用戶尋求Claude的幫助，是出於職涯煩惱、感情困惑或內心孤獨等情緒需求，而有關性或戀愛角色扮演的對話比例則極低，佔總對話量不到0.1%。

研究也指出，在這類互動中，Claude大多不會對用戶請求產生阻力，僅有不到一成對話中出現AI「反駁」或「拒絕配合」的情形。這些情況主要發生在涉及潛在危害的內容，例如鼓勵自殘、極端節食建議或要求心理診斷等。

值得注意的是，用戶情緒在與Claude互動過程中，普遍呈現「由負轉正」的變化趨勢，顯示Claude並未強化負面情緒，反而可能具備一定程度的正向支持效果。然而該研究也強調，這類改善是否能延續至對話之外，仍需進一步研究。

Anthropic也坦言，尚無法評估這些互動是否會導致「情感依賴」等長期風險。該公司已與線上心理支援機構ThroughLine合作，強化AI在敏感對話中提供轉介建議的能力，並設立更多情緒安全機制。

儘管這些情感性使用僅佔總體使用的極小比例，但隨著語音與多模態介面等技術發展，AI在情緒層面的角色預料將更加重要。Anthropic表示，未來將持續追蹤使用趨勢，確保AI在人類情感生活中的角色，能夠健康、正向地發展。

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