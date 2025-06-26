中信金控舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動　逾150位同仁熱情響應捐髓救人

▲中信金控發揮企業正向影響力，今日攜手慈濟骨髓幹細胞中心舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，中國信託商業銀行人資總管理處總處長魏爾彰資深副總（右）代表接受感謝狀。（圖／中信金控提供，以下同）

圖、文／中信金控提供

目前臺灣約有48萬人登記加入配對「骨髓捐贈資料庫」資料庫，實際移植案例近7,000件，今（2025）年仍有逾700人等待配對，非親屬間成功配對機率僅約萬分之一，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）發揮企業正向影響力，今（26）日攜手慈濟骨髓幹細胞中心舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，號召逾150位同仁挽袖驗血建檔，期盼以「多一人建檔，多一份希望」的實際行動，為血液疾病患者帶來生命曙光。

響應造血幹細胞捐贈驗血建檔活動的中國信託金控同仁每人於現場抽取10 毫升血液建立樣本檔案，慈濟骨髓幹細胞中心同時安排專業解說員說明，造血幹細胞的收集流程與後續細胞管控與運用，以及配對成功後的採取流程，年滿18至45歲的民眾皆可驗血建檔、捐骨髓救人，將小愛延伸為大愛。

▲曾罹患急性血癌的中信金控退休同仁（中）特別到場支持造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，希望號召更多同仁為血液疾病患者帶來生命曙光。

▲▼中信金控舉行造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，中信金控同仁發揮同事愛，讓血癌病人有更多機會找到相符的造血幹細胞，增加患者骨髓配對機會。

值得一提的是，2016年曾有中信金控同仁罹患急性血癌需接受骨髓移植，透過慈濟骨髓資料庫成功配對後康復，但於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間復發。雖然知道機會渺茫，中信金控仍舉辦造血幹細胞捐贈建檔活動，罹病同仁在關鍵時刻感受到滿滿的關懷與幸福，今日親臨分享，希望藉此感召更多同仁捲起袖子支持，提升骨髓配對成功機會。

根據「113年國人死因統計結果」顯示，癌症仍居十大死因之首，造血幹細胞移植為白血病（俗稱血癌）、淋巴瘤及再生不良性貧血等血液疾病的主要治療方式。中信金控率金融業之先，主動呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第三項「良好健康與福祉」，舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，除了展現We are family品牌精神外，更進一步實踐企業社會責任與對生命價值的重視，帶動其他企業共同響應。