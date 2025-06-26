　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

中信金控舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動　逾150位同仁熱情響應捐髓救人

中信金控舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動（圖／中信金控提供）

▲中信金控發揮企業正向影響力，今日攜手慈濟骨髓幹細胞中心舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，中國信託商業銀行人資總管理處總處長魏爾彰資深副總（右）代表接受感謝狀。（圖／中信金控提供，以下同）

圖、文／中信金控提供

目前臺灣約有48萬人登記加入配對「骨髓捐贈資料庫」資料庫，實際移植案例近7,000件，今（2025）年仍有逾700人等待配對，非親屬間成功配對機率僅約萬分之一，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）發揮企業正向影響力，今（26）日攜手慈濟骨髓幹細胞中心舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，號召逾150位同仁挽袖驗血建檔，期盼以「多一人建檔，多一份希望」的實際行動，為血液疾病患者帶來生命曙光。

響應造血幹細胞捐贈驗血建檔活動的中國信託金控同仁每人於現場抽取10 毫升血液建立樣本檔案，慈濟骨髓幹細胞中心同時安排專業解說員說明，造血幹細胞的收集流程與後續細胞管控與運用，以及配對成功後的採取流程，年滿18至45歲的民眾皆可驗血建檔、捐骨髓救人，將小愛延伸為大愛。

中信金控舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動（圖／中信金控提供）

▲曾罹患急性血癌的中信金控退休同仁（中）特別到場支持造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，希望號召更多同仁為血液疾病患者帶來生命曙光。

中信金控舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動（圖／中信金控提供）

▲▼中信金控舉行造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，中信金控同仁發揮同事愛，讓血癌病人有更多機會找到相符的造血幹細胞，增加患者骨髓配對機會。

中信金控舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動（圖／中信金控提供）

值得一提的是，2016年曾有中信金控同仁罹患急性血癌需接受骨髓移植，透過慈濟骨髓資料庫成功配對後康復，但於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間復發。雖然知道機會渺茫，中信金控仍舉辦造血幹細胞捐贈建檔活動，罹病同仁在關鍵時刻感受到滿滿的關懷與幸福，今日親臨分享，希望藉此感召更多同仁捲起袖子支持，提升骨髓配對成功機會。

根據「113年國人死因統計結果」顯示，癌症仍居十大死因之首，造血幹細胞移植為白血病（俗稱血癌）、淋巴瘤及再生不良性貧血等血液疾病的主要治療方式。中信金控率金融業之先，主動呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第三項「良好健康與福祉」，舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，除了展現We are family品牌精神外，更進一步實踐企業社會責任與對生命價值的重視，帶動其他企業共同響應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00929換股17進17出！　聯電留下斷開聯發科
孫德榮、羅志祥25年破冰！　「150萬大禮」逼哭他
威力彩今飆17.5億！　江柏樂曝「4生肖財運旺」
快訊／雨彈升級　13縣市豪大雨特報
快訊／賓士男吸喪屍煙彈撞死警　國民法官重判18年半
全身漆黑發亮！　超罕見「加州黑王蛇」現蹤
24歲田徑好手「巨鵰衝出」！邊跑邊遮畫面瘋傳　本人回應了
跟老公吵架！台中女「拿安全帽下車」遭撞死
連鎖飲料店點珍奶「竟吸到鐵條」！　店家回應她怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

中信金控舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動　逾150位同仁熱情響應捐髓救人

翻越海拔3310的愛！2025「愛到最高點」　246公里登上嘉明湖用愛翻轉偏鄉教育

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

爸爸蹲廁所30分鐘!　HAHA:說好話才能課金

中信金控舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動　逾150位同仁熱情響應捐髓救人

翻越海拔3310的愛！2025「愛到最高點」　246公里登上嘉明湖用愛翻轉偏鄉教育

連遇豪雨崩塌！花82線搶修臨時便道　解決水稻收割期交通困境

校園記憶翻頁重現！　《台南400校園老照片》見證教育百年情懷

回應馬英九？　宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女共同決定

金正恩愛女「戴70萬Cartier鑽錶」！　豪奢打扮比過媽媽

快訊／00929換股17進17出　聯電留下斷開聯發科

夫妻度假回家白牆上一堆黑點　近看是超密集「蜘蛛大軍」畫面曝

漢光41專屬臂章曝光！　展示三軍裝備海馬斯、IDF、沱江級軍艦

估2034年完工！台中捷運藍線動工　盧秀燕：等了20年別再拖

冷心低壓通過「明天午後3地雨最大」　下周有利颱風生成

陸委會：抗戰是中華民國領導　中共「打完才冒出來」推翻政府

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

公益熱門新聞

中信金控逾150位同仁熱情響應捐髓救人

2025「愛到最高點」　用愛翻轉偏鄉教育

台灣大捐百台聽力擴增器　用科技助偏鄉長輩

正能量阿凱　以生命故事傳遞重生希望　

第三屆永慶誠實徵文投稿量破萬！

東森捐贈2.2萬份衛生棉　力挺新北教育推動月經平權

佳音電台專訪更生人張登凱

正能量阿凱　用生命故事點亮希望火苗

正能量阿凱　用生命故事傳遞「重生效應」

阿凱送年菜、拍電影活出新希望

國泰金控捐四千萬元力挺防疫醫護

房仲歲末作公益　為弱勢者送暖

長照服務推手！一日「個管員」看見熱情與細心

愛的早餐10年有成　助成台灣之光

更多熱門

相關新聞

中信金高階主管前進台大徵才！延攬跨界跨域人才　招募人數上看7500

中信金高階主管前進台大徵才！延攬跨界跨域人才　招募人數上看7500

中信金（2891）2025年招募人數上看7500人，今（8）日前進「VISION 2025臺大校園徵才博覽會」，由中信金總經理高麗雪親自率領證券事業長張浴澤、旗下子公司中信銀個人金融執行長楊淑惠與東南亞法金事業處處長黃勝文，以及台灣人壽總經理莊中慶等高階主管，走入校園與青年學子互動，身為84級儲備幹部的高麗雪總經理，現場以大學姐身分和同學分享於金融業服務的寶貴經歷，吸引同學認真聆聽、反應熱烈。

金融科技產業聯盟正式成立　中國信託主導金融科技應用研發

金融科技產業聯盟正式成立　中國信託主導金融科技應用研發

工作天數少5天　中信金自結1月獲利68.27億、EPS 0.35元

工作天數少5天　中信金自結1月獲利68.27億、EPS 0.35元

中信金控啟動「Top Gun計畫」　大舉徵才逾7500人

中信金控啟動「Top Gun計畫」　大舉徵才逾7500人

中信金控十度獲IDC肯定勇奪大獎

中信金控十度獲IDC肯定勇奪大獎

關鍵字：

中信金控造血幹細胞捐贈捐髓救人骨髓配對

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

台積電員工偷吃同事雞排紅茶　受害者遭資遣怒告

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面