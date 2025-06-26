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癡情男戀上「酒店妹」...結果是男的！他慘淪肥羊被騙走86萬

▲▼愛情,心理,肢體語言,訊號,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲已婚男佯裝美女酒店妹，8次騙走男網友86萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

一名男子透過交友軟體認識一名自稱「酒店妹」的女子，對方甜言蜜語、主動示愛，男子誤以為遇上真愛，半年內8度掏錢送禮，甚至替她「贖身」。直到報警才發現，對方根本不是什麼酒店小姐，而是1名已婚男假扮「陳語喬」設局詐財，還有其女友與直播主共組詐團。士林地院依三人以上共同詐欺取財罪，判處陳男1年6月徒刑。

2022年3月，陳姓男子與女友聯手設下騙局，由他在交友軟體「Omi」假扮年輕女子「陳語喬」，與被害人L男搭上線後，轉往LINE私聊，使用暱稱「yun♡」甜言蜜語攻勢，博取信任。L男誤以為兩人正在交往，逐漸對「語喬」傾心。

隨著信任加深，詐騙劇情也逐步展開。「語喬」以生日快到為由，要L男買高跟鞋；又以定情為名，要求送大型史黛兔玩偶；甚至編出手機壞了的理由，讓L男購買一支iPhone 12 Pro Max。每次禮物都安排聘請來的共犯女直播主小琪（化名）出面面交，讓L男更深信不疑。

取得L男信任後，詐騙團體變本加厲。接下來幾次，他們分別編出「母親欠債急需代償」、「被客人騷擾需支付和解金」、「與酒店簽約需贖身」等理由，要求L男給錢解圍。L男陷入感情深淵，毫無懷疑，5月間分兩次交出共40萬元現金；7月又匯款6萬元；最終一次甚至在台北市一間麥當勞門口，將40萬元現金親手交給詐團女成員。

整起案件從3月到9月共犯案8次，L男前後被騙走的財物包括禮品與現金，合計86萬2千元。

法院審理時查明，陳男與女友為詐團核心人物，前直播主小琪負責與L男實際會面收取財物，扮演「陳語喬」本人。3人前6次合力犯案，後來小琪因懷孕退出，最後2次由陳男與女友單獨犯案。

法官認定前6次構成3人以上共同詐欺，後2次為普通詐欺共犯；整體因時間緊密、對象相同，構成刑法上的接續犯，依法合併論處，審酌陳男審理時坦承犯行，並已賠償L男30萬元達成和解，但因他在警方偵查及偵訊階段全盤否認，未符合減刑條件，故判處1年6月有期徒刑。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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