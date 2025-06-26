找人像開掛！北投神警1年救回10名走失者　奪全國尋人高手獎

▲北投警許哲豪（右）查尋失蹤人口不遺餘力，北市警察局長李西河頒獎。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

協尋失蹤人口不只是職責，更是一場與時間賽跑的溫情任務！台北市北投分局長安派出所警員許哲豪，一年成功尋獲多達10件失蹤人口案件，獲內政部警政署頒發全國績優獎，榮登「尋人高手」，成為基層警界的光榮典範。

許哲豪警員任職逾17年，長年駐守於北投地區，熟悉轄內地形與民情。他表示，北投區地形廣闊、機構密集、觀光熱點眾多，常有年長者、身心障礙者或遊客不慎走失。面對這類案件，他總是全力以赴，即便失蹤者無法表達姓名或住址，他也能從斷續的言語、甚至肢體語言中抽絲剝繭，判斷可能的身分與落腳處。

▲長安派出所警員許哲豪善用查訪技巧與警政署資源交叉比對尋人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

辦案過程中，他善用查訪技巧與警政署資源交叉比對，不僅展現專業，更展現溫暖的同理心。他說：「每當協助失蹤者返家，看到家屬熱淚盈眶，內心的感動無可言喻，那才是警察工作的真正價值。」

北投分局強調，協尋案件是第一線警察非常重要的民力任務，警方始終秉持「視民如親」的態度處理相關報案，盡全力讓每位走失者平安回家。警方也提醒，家有高齡長輩或身心障礙者者，應避免讓他們單獨外出，平時可協助申請「防走失愛心手鍊」、或在衣物上標註聯絡方式，以利走失時能迅速聯繫到家屬。