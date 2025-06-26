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南京半導體大廠「暴力裁員」　芯啟源曾是「國產替代」先锋的樣板

▲▼南京芯啟源半導體（Corigine）的辦公室，內部辦公桌空無一人。（圖／大陸網路圖片）

▲▼南京芯啟源半導體（Corigine）驚傳財務問題。（圖／大陸網路圖片）

大陸中心／台北報導

南京芯啟源半導體（Corigine）曾被譽為中國DPU晶片領域的明星企業，不料2025年3月起，該公司被員工接連爆料拖欠工資、無賠償裁員以及長期不發年終獎金，不僅引發業界震動，也讓這家曾被看好的「國產替代先锋」陷入輿論漩渦。

根據多家大陸媒體報導，芯啟源的員工近日在求職平台「脈脈」上發文，控訴公司自今年3月起停發薪資，並在裁員時未提供任何賠償。此外，有員工指出，公司自2022年起已連續三年未發年終獎金，並存在區別對待員工的情況。例如，有人多年未領年終獎金，但部分員工則仍有獎金發放；甚至對於3月離職的員工，公司拒絕支付當月工資。

更令人震驚的是，有員工透露，公司人力資源部（HR）在員工向警方反映欠薪問題時，竟當著警察的面表示，「就是不賠償、不發工資，有本事告我們」。▲▼南京芯啟源半導體（Corigine）的辦公室，內部辦公桌空無一人。（圖／大陸網路圖片）

另有一名任職三年半的員工控訴，公司拖欠年終獎金20萬元（不含績效獎金）與兩個月工資，儘管多次投訴，公司依然態度強硬，拒絕解決問題。

根據大陸媒體的實地探訪，芯啟源位於南京的辦公室如今已人去樓空，透過玻璃門可見內部辦公桌空置，僅剩散落的辦公用品和雜物。儘管如此，裁員風波並未平息，員工的投訴仍在持續擴大。

芯啟源的南京團隊基本解散，員工在網絡上分享的圖片中甚至標註「暴力違法零賠償裁員」，這些指控進一步加深了外界對企業管理問題的質疑。

芯啟源成立於2015年，創始人、董事長兼CEO盧笙的來頭很大，他在取得上海交大學士和美國拉瑪爾大學碩士學位後，曾在矽谷工作20多年，主攻DPU（可編程處理器）、EDA（電子設計自動化）工具、USB IP伺服器及TCAM（三態內容可定址記憶體）等技術，曾被視為大陸國產替代的先鋒企業。

根據天眼查資料，該公司註冊資本達9534萬美元，估值一度高達150億元人民幣，2021年更是完成多輪數億元融資，並於2024年以5.5億元出售EDA產品線。然而，這家明星企業如今卻深陷資金危機。

內媒指出，芯啟源及其關聯公司自去年以來已出現多筆股權被凍結的情況，並涉及多起勞動爭議案件。儘管公司此前融資金額可觀，但資金流向及使用效率卻成為外界質疑的焦點。有分析認為，芯啟源的困境並非完全由DPU行業波動所致，更多與其自身的管理問題密切相關。

作為一家曾在國內外設有多個研發中心的企業，包括上海、南京、北京、武漢、美國矽谷、英國倫敦、南非等地，芯啟源的衰退無疑是中國半導體自主化進程中的一個警示。如何在技術創新與資本運營之間找到平衡，或許是該企業及整個行業亟需解決的課題。

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