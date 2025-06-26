3300元包生！「地下捐精」精主直接提槍上陣...喊：一次就能成功

▲大陸地下捐精亂象多，部分不肖人士打低價吸引買家，實際上只是想跟對方直接發生性行為。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

近年來大陸不孕症需求日益增加，導致「地下捐精」應運而生，甚至網上出現「只要人民幣800元（約新台幣3300元），直接懷孕」的低價行銷，吸引了渴望生兒育女的女性，但這背後的風險卻不容忽視，此類行為完全沒有醫療保障，也缺乏法律規範。

綜合陸媒報導，這類「地下捐精」交易多為私下進行，缺乏合約保障，部分捐精者甚至直接「體內受孕」，宣稱這樣「一次就能成功」，這種方式雖然看起來方便又省錢，可是卻沒有健康檢查，也沒有正規的醫療監督，所以染上性病或遺傳疾病的風險超高，不只對女性的身體健康造成威脅，更可能危及下一代的生命與健康。

安徽衛視節目《地下捐精亂象多》曾揭露地下捐精市場的混亂現象，許多捐精者利用低價與口頭承諾攬客，更誇張的是，有些人還會宣稱擁有「優質基因」，把自己講得天花亂墜，只是為了要求直接發生性關係。這種做法根本是惡意利用女性的生育渴望，嚴重悖離了生殖倫理。

正規捐精必須經過層層嚴格把關，得經過仔細的身體檢查、遺傳病篩檢與法律程序，反觀地下市場，卻將這些重要環節完全省略，導致同一個捐精者可能多次提供精子，導致未來近親結婚的風險增高，萬一出什麼醫療糾紛或親權爭議，由於沒有任何法律文件證明，當事人往往無法獲得法律保障。

2018年曾有一起案例，一位年輕母親經地下市場尋得捐精者並自然受孕，不料孩子卻罹患嚴重遺傳病。事後才發現，捐精者刻意隱瞞了家族病史，但是因為這類私下交易完全沒有法律約束和保障，因此她只能束手無策默默承受。

為遏止地下捐精亂象，中國各地政府已祭出鐵腕，不僅關閉了所有非法網站與社群管道，更嚴懲牽線搭橋的仲介與違法參與者。為從根本上解決問題，各地政府也大力推動設立「生殖健康支持中心」，專門給那些不孕的家庭提供諮詢、心理輔導和法律上的幫助，積極引導民眾選擇合法、安全的管道來求子。



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