Google發布Gemini CLI工具　免費提供百萬token AI助手直通終端機

▲Google發表開源Gemini CLI，為開發者量身打造的AI工具 。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google正式推出全新開源工具「Gemini CLI」，這是一款專為開發者設計的終端機AI助手，可讓使用者在指令列介面（CLI）中直接與Gemini 2.5 Pro模型互動。Google強調，這是目前開源界中最具彈性、最直接且支援量最大的一款本地AI工具。

Gemini CLI已開源並採用Apache 2.0授權，開發者可完全檢視與自訂代碼。Google表示，透過個人Google帳號登入，即可免費取得「Gemini Code Assist」授權，享有每日最多1,000次請求、每分鐘60次的高額免費配額，足以支撐大多數開發者日常所需。

這項配額目前為業界最高，意味著用戶幾乎可以「無限量」使用Gemini 2.5 Pro的100萬token大型語境視窗功能，不僅限於程式撰寫，也支援知識搜尋、任務管理、內容生成等多種用途。

Gemini CLI與Google的AI程式碼助手「Gemini Code Assist」共享技術核心。無論是在終端機還是VS Code編輯器中，使用者都能透過自然語言與AI協作開發，讓錯誤除錯、單元測試生成、程式遷移等流程更智慧、更自動。Gemini Code Assist在「代理人模式」下，甚至能根據指令自動規劃步驟、回復失敗並提出替代方案，提升開發效率。

除了互動式使用外，Gemini CLI還可用於腳本中進行非互動式調用，便於自動化流程整合。該工具內建支援MCP，允許與外部資訊來源整合，並可自訂提示語與工作流程。使用者甚至可以將Gemini CLI拓展為個人化任務中心，像是撰寫動畫腳本、執行研究、處理檔案操作，更可以搭配Veo與Imagen工具生成影片內容。

Google也開放社群參與Gemini CLI的開發與建議，未來功能將持續透過GitHub社群協作演進。