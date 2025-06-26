前軍官當共諜！　旅行社當據點藏20年

▲前軍官邵維強（左）自稱見過習近平，他在金門開旅行社吸收前上校向德恩（右）簽效忠中國誓約書並拍照傳送中國。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

共諜案頻傳，24日高院針對前軍聞社中校孔繁嘉擔任共諜判他5年4月；判決顯示，此一共諜集團源起於原任職陸軍擔任中尉的邵維強，邵2000年退伍不久後，回家鄉金門擔任中視駐地記者，隨後即開始為中國工作，找尋我國軍官擔任共諜，邵在金門經營「安全旅行社」做為據點掩護犯行及地下匯兌，發展共諜組織逾20年，除透過孔繁嘉出賣機密給中國，也收買前金門守備大隊上校向德恩，邵已遭免職及判刑12年6月確定、向遭判7年6月定讞，孔繁嘉部分仍可上訴。

檢調在邵維強遭查扣的手機中發現，他在2019年間對向德恩表示「習近平我之前就見過面，我竟然可以見到他，而且是在這2年的事情，我覺得我很，也不叫榮耀啦，至少我們已經是被納入到一個環境裡面」「我們要去做一個聯盟，聯盟的意思就是我們要很清楚自己、大家未來的方向，如果有一天，真正的，民進黨還繼續蠻橫的幹下去，你說我們要先，等到人家叫我們表態的時候，那你說有什麼屁用」。

卲維強開出每月付4萬元的條件及未來協助升遷，要吸收向德恩在中國攻台時擔任內應，簽下效忠中國的誓約，監察院調查發現，向接受對方條件後，簽署：「本人向德恩，在此宣誓支持兩岸和平統一，效忠祖國，一旦兩岸發生戰爭，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命。立誓人向德恩」等內容誓約書，並身著軍服、手持誓約書與邵維強合照傳送中國，明確許諾將來若發生戰爭即效忠中國，並受收中方贈送刻有向德恩姓名的長白山印章。

檢調查出，邵維強2000年退伍後不久，遭當時中國人民解放軍南京軍區（現改為「東部戰區」）下轄的中國共產黨廈門市人民政府第四辦公室主任楊歷波、孫洪明及康姓主任等人吸收，為中國等引介現役軍人以利中國吸收進而發展組織，向德恩簽下效忠中國誓約書前，還問邵維強會不會因此被當共諜，卲表示會保密後，向即完成親筆簽字。

向德恩等被告遭逮後，均否認當共諜，向德恩辯稱，可能是被下藥後意識不清簽下對中國效忠的誓約書，邵維強則辯稱，他要向德恩簽的誓約書中提到的祖國是中華民國，是向德恩誤會成中華人民共和國，但因他們有合照並將相關誓約書及照片以LINE傳送中國，向德恩收到錢後還由邵維強安排與中方視訊，因手機遭查扣後鐵證如山，向與邵均遭《國安法》及《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪判刑定讞，孔繁嘉部分仍可上訴。



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