工藝中心推出「漫・蔓・慢－工藝漫活主題展」　即日起展至明年3月

▲展場以《漫》起點揭幕，作品以直徑7米、共計1600片回收陶片構成，懸掛於展場中央挑高空間。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由國立臺灣工藝研究發展中心「工藝70＋1」階段的核心展覽《漫・蔓・慢－工藝漫活主題展》，日前正式開展，匯集超過三十組品牌與創作者，橫跨感官經驗、材料實踐與科技共構三大面向，建構出一座可觀看、可參與、可對話的工藝當代現場。

策展人王俠軍表示，展覽空間以「漫」、「蔓」、「慢」三展區策畫，分別代表理念倡議、態度實踐到生活風格生成的文化歷程，面對氣候危機、製程轉型、文化斷層與數位轉向，該展提出突破「物件視角」的全新敘事方式，試圖將工藝放回感知系統及設計科技與社會網絡中的嘗試，透過設計、互動裝置與五感引導，引領觀者重新認識工藝的文化厚度與當代扮演的角色。

▲《蔓》科技與永續的共構根系展區，涵蓋 AI 生成設計、參數化建模、3D列印等技術應用。

展場由《漫》為起點揭開序幕，從一件大型陶片懸吊裝置開始，作品以直徑7米、共計1600片回收陶片構成，懸掛於展場中央挑高空間，為透過電腦演算精密計算懸掛點與重量分布，並由十多位團隊成員安裝完成；光線穿透陶片縫隙，隨空氣與人流變化，在地面投射出動態光影，形成一座與觀者互動的流動感知場。

▲《慢》展區邀請工藝家現地創作，讓觀者體驗工藝的慢節奏與材料回應。

《蔓》科技與永續的共構根系展區則聚焦科技與永續的交匯，涵蓋 AI 生成設計、參數化建模、3D列印等技術應用，並首次公開《Yii+計畫》的虛實工藝語彙與數位實驗作品，該計畫自2023年起探索信仰器物與虛擬技術的結合，本次透過Spatial虛擬展場描繪臺灣工藝在元宇宙中的延展力；永續主題展區則呈現多組品牌如何回應2050淨零目標與材料循環策略的實踐，包括「C.cube 實驗室－再生竹與各地材料再生」、「中寮之藝－自然染與社區共創」、「漫竹生活－竹基材永續產品」及「二次運球－球類回收再設計計畫」等案例。

最後的《慢》展區邀請工藝家現地創作，讓觀者體驗工藝的慢節奏與材料回應，體現「創作的速度可以快，感受的速度值得慢」之精神，目前已完成陶藝家陳瓊茹的作品，後續將展示更多作品的共創過程，盼透過現地創作，見證工藝與材料之間的對話與變化，找回專注、緩慢、與身體對話的能力。

工藝中心指出，展期間將同步推出多場跨域講座與工作坊，誠摯邀請關注永續、設計與文化創新的朋友一同參與；展覽資訊：展覽名稱｜漫・蔓・慢－工藝漫活主題展、展覽日期｜5月29日至115年3月1日、展覽地點｜工藝設計館1F、2F、B1。