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GPT-5準備上線！OpenAI新模型今夏現身　多模態功能曝光

▲OpenAI執行長Sam Altman在近日的訪談中提及GPT-5模型推出時間。（圖／翻攝自YouTube／Y Combinator）

▲OpenAI執行長Sam Altman在近日的訪談中提及GPT-5模型推出時間。（圖／翻攝自YouTube／Y Combinator）

記者楊庭蒝／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日與Y Combinator總裁陳嘉興（Garry Tan）對談時，拋出多項重磅訊息，不僅透露性能驚人的開源模型即將問世，並首次詳述GPT-5的發展方向，預告AI技術將邁入全新階段，甚至可能重新定義人類與電腦的互動模式。

奧特曼指出，OpenAI即將推出一款全新開源模型，具備本地運行能力，效能將遠超市場預期，對開發者與企業用戶帶來巨大助益。他表示，這款模型將讓人們「震驚」，並強調模型成本正在以驚人速度下降，像是GPT-3的運算成本，在短短一週內就降低了五倍，顯示AI正迅速邁向平民化與商業化。

外界矚目的GPT-5則預計於今夏推出。奧特曼透露，這將是一款「多模態」模型，能處理語音、影像、影片、程式碼等多種輸入，邁向他所描繪的「完全多模態」願景。他形容未來的AI能執行複雜研究、即時生成互動影片、快速開發應用程式，甚至「像人類一樣與你互動」，將人機介面推向全新層次。

對談中，奧特曼多次提到「智能體（agent）」的關鍵角色。他將AGI（通用人工智慧）分為五級，從單純對話者（L1）到具備協調組織能力的L5，而智能體正代表朝L3「行動者」邁進的轉捩點。他認為2025年將成為「智能體元年」，這類AI可像初階員工一樣，長時間自主完成多步驟任務，取代大量辦公型工作。

談及創業趨勢，奧特曼直言：「現在是科技史上最佳的創業時機。」他勉勵創業者應聚焦尚未被解決的市場痛點，而非盲目複製OpenAI的核心應用，「真正的機會在於開創全新體驗，而不是做出下一個ChatGPT。」

此外，奧特曼也分享OpenAI對AI記憶功能的願景。他透露未來的ChatGPT將成為「個人作業系統」，整合多設備、多資料源，能持續主動運行、理解使用者需求並即時回應，宛如隨身AI助理。他甚至預告，OpenAI與傳奇設計師Jony Ive合作的新型設備即將問世，有望打造繼滑鼠與觸控螢幕後的「第三代人機介面」。

展望未來10到20年，奧特曼認為AI對科學研究的助力最值得期待。他相信，AI可望顯著提升新知識的發現速度，推動經濟與人類生活水準大幅躍進。他也強調，AI與能源的關聯密不可分，兩者將共同構成推動未來文明進步的雙引擎。

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