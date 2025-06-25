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遠雄港股利1.3元　今年看好AI與電商業務、加值園區新樓添H2業績

▲遠雄港董事長葉鈞耀主持今日股東會，在董事會改選後獲得續任。（圖／業者提供）

▲遠雄港董事長葉鈞耀主持今日股東會，在董事會改選後獲得續任。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

遠雄港(5607)今(25)日股東會通過股利1.3元，其中1.1元是現金股利，0.2元是股票股利，盈餘轉增資金額為72,657,430元，股數共7,265,743股。公司方面表示，今年台灣AI、電子產業與電商都有不錯表現，加上公司加值園區H棟8、9月間啟用，估計業績表現優於去年。

公司分析，今年美、歐央行續降息，國際油價等大宗商品價格疲弱，各國通膨趨緩，有利推動需求，加上全球貿易持續成長，全球經濟可望平穩成長。

其中，美國通膨率下降、勞動市場穩健有助民間消費；日本可望維持寬鬆貨幣政策；歐洲因能源穩定具不確定性及外部需求疲弱，經濟表現恐續呈低迷。而隨著通膨壓力減退，Fed及主要央行持續降息循環，惟須關注供應鏈瓶頸、通貨膨脹壓力及勞動力短缺，及地緣風險升高、中國經濟放緩之可能衝擊。

根據標普全球預估今年全球經濟成長率為2.5%。其中，美國經濟成長2.8%，歐元區成長0.9%，日本成長0.8%。中國大陸經濟成長趨緩成長4.2%。

台灣經濟成長率受惠於半導體產業加大投資及AI新興應用商機發酵，經濟成長率為3.3%。公司經營的自貿港不斷成長茁壯，持續朝精緻化服務，積極配合桃園航空城計劃及全球招商活動，爭取國際化、大型化廠商進駐營運，形成AI晶片產業聚落，同時啟動客製化專倉合作形成產業聚落，並透過專案吸引異業聯盟，加強延攬跨國企業進駐與台商回流、爭取代理陸外藉航空公司，以增加貨物進儲量體及市佔率。

另運用企業內外資源提供科技化、精緻化服務，不斷厚植公司體質與競爭力，穩定中持續突破，再創營收新高。

遠雄港今年首季營收8.94億元，稅前淨利2.34億元，歸屬於母公司業主淨利1.87億元，年增19.23%，EPS0.52元。

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