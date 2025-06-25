北市音圖中心預算追加43億　議員質疑編列浮濫114億預算遭暫擱

▲台北市議會。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台北市音樂與圖書中心興建過程坎坷，工程案數次流標，原定應要在今年完工，但現在卻連發包都未進行。北市府調整總工程費預算增43億餘元，總經費來到114.9億，今送議會大會二、三讀。但有議員質疑，物價指數僅增加10%內，預算卻大幅增加60%，直言無法接受。議長戴錫欽裁示，請市府相關單位向個別議員再說明。

台北市政府在2014年時進行台北市音樂與圖書中心選址可行性評估，初步選定AIT舊址、金湖國中、警政署等3基地做考量，2016年規劃在美國在台協會（AIT）舊址打造北市音樂與圖書中心。

台北市議會在2021年1月通過音圖中心工程費，總經費71.6億元，為2021年到2026年連續性預算。同年4月到6月進行招標，但因無廠商投標而流標；接著8月到10月二度進行招標，僅一家廠商投標，最終仍流標；10月時進行第三次招標，無廠商投標而流標；11月時進行第四次招標，但仍流標。

台北市議會教育委員會24日審查市府提案，包含台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程（北市音圖中心）案。根據資料，此案在去年（2024年）4月通過細部設計，期間2次工程招標流標，去年11月、今年2月曾開2次經費流標檢討會議。

根據市府報告，考量營建物價指數上漲、缺工缺料等因素，經多次與專案管理廠商與工程廠商討論後，此案原審定總預算新台幣71.6億元，新增43.3億元，修正後總預算達114.9億元。

但今（25日）在議會大會審查時，社民黨議員苗博雅認為，過去審查時市府說74億可以完成必要建設，為何現在要114億？直言無法接受市府浮濫。

苗博雅說，2022年8月當時議會有決議，未來除因物價調整，否則不得再增加預算。當時物調指數108，現在物價指數115，幅度約增10%，但是預算卻增加60%，無法理解，請市府再說明。

民進黨議員趙怡翔也表示，議員的職責是要幫市民看緊市民荷包，但市府也有責任說明清楚預算編列經過。且按照時程，今年早該完工，現階段卻連發包都沒有，委員會中也要求市府要做責任政治檢討，跨黨派都有共識。

最後，議長戴錫欽裁示，音圖一案先暫擱，請教育局、文化局向苗再說明。會後教委會召集人、國民黨議員秦慧珠說，昨天委員會各局處都有在場說明也通過，會請文化局再跟苗博雅溝通，大會會再審，若最後還有意見就是朝野協商、表決。