澎湖物產館進駐美食展　展現零距離澎湖味

▲2025年台北國際食品展登場，澎湖縣政府首度設立「澎湖物產館」。（圖／澎湖縣政府提供）



記者陳家祥／台北報導

澎湖縣政府首度設立「澎湖物產館」，以「零距離的澎湖味」為主題，進軍2025年台北國際食品展，整合在地水產、農產及創意加工商品，展現從產地到餐桌的鮮實力與離島產業魅力。副縣長林皆興表示，澎湖優鮮去年熱銷2.7萬盒、營收破5500萬元，今年更推出無刺魚肉塊與分切魚禮盒，搭配民宿產地體驗行程與免運優惠，深化品牌認同。

「澎湖物產館」集結澎湖漁業、農業與創意伴手禮品牌店家，完整呈現澎湖從海洋到土地的生產故事。本次參展單位橫跨箱網養殖之龍虎斑、龍膽石斑、海鱺、藍黃瓜石斑等明星魚種養殖業者；搭配赤崁丁香魚、牡蠣等人氣水產品，有首次與「澎湖優鮮」合體參展的「澎湖好農」品牌，展出友善耕作的農產品；更有在地極具代表性的伴手禮業者，讓澎湖產業共同站上國際舞台。

林皆興表示，澎湖物產館首度以農漁工商整合型態進軍台北國際食品展，展現澎湖從產地到餐桌的創新實力。去年「澎湖優鮮」分切禮盒熱銷超過2萬7000盒，創下5500萬元營收佳績，今年更進一步推出無刺魚肉與分切魚禮盒，並結合民宿業者推出產地體驗行程與免運優惠，透過整合行銷方式深化品牌認同，打造兼具品質、便利與在地特色的澎湖產業模式。

另外，澎湖縣政府推動「澎湖好農」品牌多年，今年邀集返鄉青年與資深農友共同參展，主打「安全農業、在地生產、無毒種植、保障農民」四大保證。展品涵蓋澎湖特色作物如稜角絲瓜、白膜花生、嘉寶瓜、仙人掌果與小番茄農產，這些源於澎湖特殊氣候與地貌的作物，風味獨特，市場潛力十足。展覽現場更安排與農友互動，讓消費者認識澎湖農業的安心與可溯源價值。