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畫筆寫人生！　膠彩畫家展細說女性記憶與生命厚度

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲膠彩畫家張秀燕（左）今天在台中國立台灣美術館展出畫展，台師大藝術學院院長莊連東（右）說，張的題材來自對家庭、土地與人生歷程的珍視，畫如其人，是藝術與人格的完整體現。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

八方藝術節最新展覽《心.徑》即日起至7月6日於國立台灣美術館多媒體講堂外迴廊展出，邀請膠彩畫家張秀燕以全新創作，細膩描繪她的生命經歷與創作歷程。主視覺《心.徑》以朱槿花為象徵，描寫童年返家路上，父母點燈守候的溫暖記憶，花蕊如光、如鞭策，照亮她在藝術與人生道路上的前行。

國美館館長陳貺怡表示，本展為「八方藝術節」系列展覽之一，旨在推廣本地藝術創作、支持各年齡層與來自四面八方的新住民藝術家。張秀燕將記憶、情感與文化融入作品，展現出溫潤詩性的膠彩風格，也體現藝術作為理解彼此、尊重多元的重要力量。她認為，這場展覽是一次深入個人內在的藝術旅程，帶領觀眾進入記憶與感知的風景中。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲畫展吸引民眾參觀。（圖／記者白珈陽攝）

張秀燕擅長運用膠彩技法融合日常物象與心靈情感，此次展出作品主題豐富，包括花卉、水果與女性人物畫。其中作品《想望》描繪一位女子注視遠方，金魚、水芙蓉與紅燈籠交織出對愛與圓滿的渴望，畫面詩意且情感飽滿；《食言食語》系列則透過絹紙材質，呈現西瓜與石榴鮮潤的通透質地，傳達對家庭與生活幸福的感懷。

台中市政府文化局副局長曾能汀指出，張秀燕從傳統水墨轉向膠彩創作，退休後更進入東海大學研究所持續精進，展現她積極而勇於探索的創作精神。2011年她曾榮獲大墩美展膠彩首獎，2015年入選台中美術家接力展，為台灣膠彩畫壇重要代表。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲左起活動主持人曾金釵、賴慕芬、張秀燕、陳貺怡、藝術家蔡友及東海大學教授李貞慧。（圖／記者白珈陽攝）

台師大藝術學院院長莊連東形容，張秀燕的作品溫暖、優雅、情感厚實，題材來自她對家庭、土地與人生歷程的珍視，畫如其人，是藝術與人格的完整體現。

策展人賴慕芬表示，張秀燕以鮮明色彩和細膩筆觸，傳達對日常生活的珍視與正向能量，同時展現出台灣當代膠彩創作的獨特視野。期盼所有觀者，不分出身與經歷，都能在作品中讀見潛藏的情感與生命故事，感受文化交織之美。

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