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Google意外洩露Gemini CLI工具細節？傳將支援VS Code與自定擴充

▲▼ 。（圖／翻攝X）

▲Google疑似意外洩露Gemini CLI工具細節。（圖／翻攝X）

記者吳立言／綜合報導

Google疑似提前發布一篇關於開源工具「Gemini CLI」的部落格文章，內容曝光後不久即被下架，目前已顯示為404錯誤頁面。儘管官方尚未正式發表，但文章內容已在開發者社群中引發熱烈討論，顯示出Google對生成式AI開發工具市場的進一步佈局。

根據該篇短暫公開的文章，Gemini CLI是專為Gemini 2.5 Pro模型打造的命令列介面（Command Line Interface）工具，強調高效能與開放性。其最引人注目的特點包括：支援長達100萬token的上下文窗口，遠高於業界一般模型限制，特別適合需要處理大量程式碼或資料的專業應用場景。

此外，Gemini CLI也傳出將採用極具吸引力的免費額度政策：每分鐘最多60次請求，每日最高1000次，屬目前同類型AI工具中罕見的高配額水準，可能吸引大量開發者與初創團隊採用。

功能方面，Gemini CLI內建Google搜尋整合，可即時從網路擷取資訊，提升生成內容與除錯的實用性。開發者也可利用插件與腳本機制，依據自身需求進行擴充與客製化。值得一提的是，該工具與Visual Studio Code有深度整合，透過「Gemini Code Assist」實現AI驅動的程式碼補全、生成與智慧操作，為開發流程帶來革新體驗。

雖然該篇文章已經無法存取，但洩露的內容清楚顯示，Google正在積極建構一套完整的AI開發工具生態系。Gemini CLI結合高階模型能力與開放式開發環境，未來若正式推出，勢必將在開源與生成式開發工具市場中占有一席之地。

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