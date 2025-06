Google意外洩露Gemini CLI工具細節？傳將支援VS Code與自定擴充

▲Google疑似意外洩露Gemini CLI工具細節。(圖/翻攝X)

記者吳立言/綜合報導

Google疑似提前發布一篇關於開源工具「Gemini CLI」的部落格文章,內容曝光後不久即被下架,目前已顯示為404錯誤頁面。儘管官方尚未正式發表,但文章內容已在開發者社群中引發熱烈討論,顯示出Google對生成式AI開發工具市場的進一步佈局。

根據該篇短暫公開的文章,Gemini CLI是專為Gemini 2.5 Pro模型打造的命令列介面(Command Line Interface)工具,強調高效能與開放性。其最引人注目的特點包括:支援長達100萬token的上下文窗口,遠高於業界一般模型限制,特別適合需要處理大量程式碼或資料的專業應用場景。

Google accidentally published the Gemini CLI blog post, but now returns 404.



What’s inside:

???? Open-source CLI for Gemini 2.5 Pro

???? 1M token context

???? Free: 60 req/min & 1,000/day

???? Google Search grounding

???? Plugin/script support

????‍???? VS Code integration (Gemini Code Assist) pic.twitter.com/QvxqdGgNub