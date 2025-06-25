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Google正式開放Imagen 4 API　圖像生成模型登上Gemini 與AI Studio

▲▼ 。（圖／Imagen4生成）

▲實測於Google AI Studio使用圖像生成模型。（圖／Imagen4生成，下同）

記者吳立言／綜合報導

Google 今（25日）宣布，旗下圖像生成模型「Imagen 4」已正式開放API接入與開發使用，並同步登陸Google AI Studio。開發者與創作者即日起可透過Gemini API有償使用Imagen 4與高精準度版本Imagen 4 Ultra，Google亦提供部分免費試用額度供用戶體驗。

▲▼ 。（圖／Imagen4生成）

Imagen 4模型在今年5月即率先亮相，本次則是首次全面開放應用程式介面（API）與Studio平台接入，象徵其進入產品化與商業化階段，標誌Google圖像生成技術邁向實際部署與生態擴展。

並推出兩款版本，對應不同開發需求
Imagen 4：適用於多數常規圖像生成任務，強調提升畫面質感與文字準確呈現，單張圖片價格為$0.04美元。

Imagen 4 Ultra：針對高度提示詞遵從性設計，能更精準生成與文字描述對應的畫面，每張$0.06美元。

官方亦透露，未來將針對Imagen 4系列推出更多彈性資費方案，現階段用戶可申請提高API使用頻率，滿足大量生成需求。Imagen 4系列目前已可在下列平台使用：

Gemini API：供開發者串接應用或系統，支援大規模生成、自動化流程與應用部署。

Google AI Studio：提供可視化操作介面，開發者與創意工作者可即時輸入提示詞、生成圖像並下載使用，並支援簡易調整與複製程式碼。

所有Imagen 4所生成圖像皆內嵌不可見數位浮水印（SynthID），以保障內容溯源與生成透明度。

官方展示範例包括漫畫、旅遊明信片、人像寫真與時尚攝影等多樣風格，充分展現其跨風格、多用途的生成能力。Google亦鼓勵用戶參考官方技術文件與教學範例，盡速導入實作。

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