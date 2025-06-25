陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押

▲立委羅明才服務處助理林姿伶。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

台北地檢署偵辦新北市議員陳乃瑜罷免案提議書造假，24日展開搜索行動，針對立委羅明才新店服務處等7處地點進行搜查，並約談包括服務處主任繆維蕙在內的9人到案。檢方訊後認定有串供及滅證之嫌，今日凌晨將繆維蕙及羅明才助理劉時郡、林姿伶聲押禁見，法院預計今天召開羈押庭。

在同一案件中，檢方另約談罷免案領銜人曾濬，並裁定以10萬元交保；新店區中正里里長辜鳳琴與張北里里長鄭富濃則各以8萬元交保。至於備補領銜人蕭賜聰與福民里里長盧浩賢，訊後獲准請回。

▲立委羅明才服務處助理劉時郡。（圖／記者劉昌松攝）

國民黨於今年4月發起針對新店市議員陳乃瑜的「除瑜回收」罷免行動，並通過第一階段審查。然而，罷免行動在5月宣布停止。罷免案領銜人曾濬透過社群平台表示，儘管罷免陳乃瑜的理由正當，但罷免期間新店地區陷入對立與分裂的氛圍，罷免團隊經表決後決定停止行動。

然而，北檢於今年3月接獲民眾告發，指罷免提議書中存在造假情形。檢方調取中選會及新北市選委會的相關資料進行分析，透過筆跡鑑定發現提議書中至少有上百件資料為偽造，部分提議人已死亡或戶籍不符。根據統計，提議書中平均每37人就有1人資料有問題，造假率達2.7％。檢方認為繆維蕙及羅明才助理劉時郡、林姿伶的說詞與其他人不一致，有串供疑慮，故決定聲押。