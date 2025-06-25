　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押

▲▼立委羅明才服務處助理林姿伶。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委羅明才服務處助理林姿伶。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、葉國吏／台北報導　

台北地檢署偵辦新北市議員陳乃瑜罷免案提議書造假，24日展開搜索行動，針對立委羅明才新店服務處等7處地點進行搜查，並約談包括服務處主任繆維蕙在內的9人到案。檢方訊後認定有串供及滅證之嫌，今日凌晨將繆維蕙及羅明才助理劉時郡、林姿伶聲押禁見，法院預計今天召開羈押庭。

在同一案件中，檢方另約談罷免案領銜人曾濬，並裁定以10萬元交保；新店區中正里里長辜鳳琴與張北里里長鄭富濃則各以8萬元交保。至於備補領銜人蕭賜聰與福民里里長盧浩賢，訊後獲准請回。

▲▼立委羅明才服務處助理劉時郡。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委羅明才服務處助理劉時郡。（圖／記者劉昌松攝）

國民黨於今年4月發起針對新店市議員陳乃瑜的「除瑜回收」罷免行動，並通過第一階段審查。然而，罷免行動在5月宣布停止。罷免案領銜人曾濬透過社群平台表示，儘管罷免陳乃瑜的理由正當，但罷免期間新店地區陷入對立與分裂的氛圍，罷免團隊經表決後決定停止行動。

然而，北檢於今年3月接獲民眾告發，指罷免提議書中存在造假情形。檢方調取中選會及新北市選委會的相關資料進行分析，透過筆跡鑑定發現提議書中至少有上百件資料為偽造，部分提議人已死亡或戶籍不符。根據統計，提議書中平均每37人就有1人資料有問題，造假率達2.7％。檢方認為繆維蕙及羅明才助理劉時郡、林姿伶的說詞與其他人不一致，有串供疑慮，故決定聲押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賀瓏「太胖了X不下去」　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調
今午後雨最大！　下周可能有雙颱
伊朗總統：以伊戰爭結束　準備好與美國重返談判
快訊／陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押
以伊停火、7月降息有望！美股收紅逾500點　台積電ADR漲4

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押

23秒片控「國道工程車」鬼切　鍵盤柯南揪1疑點

女子在北市街頭錄影　竟遭調查局「違反國安法」約談

快訊／國民黨陳貞容100萬交保！涉幽靈連署2566份還發紅包遭起訴

快訊／撞車噴飛頭破血流　騎士當場斷氣送醫急救

新北台64線小貨車爆胎翻覆「碎冰撒一地」　24歲男駕駛輕傷

詐團洗錢157億起訴80名被告　律師涉洩密交保50萬元

李正皓遭賓士男噴辣椒水　3嫌瞎扯「逛街運動」結果湊不出保金

新北男騎車沒打方向燈被抓　一開箱驚見「哈密瓜錠」

澎湖獨木舟釣客失聯！今驚見「浮屍漂白沙外海」　家屬心碎認屍

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

【泰格與雪兒】誤會大了

【你們是我活下去的動力】日本奶奶為看表演撐過腦癌 台灣火舞團聽完當場哭爆T^T

【最帥的背影】盲人過馬路迷失方向！暖心司機秒下車幫忙

陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押

23秒片控「國道工程車」鬼切　鍵盤柯南揪1疑點

女子在北市街頭錄影　竟遭調查局「違反國安法」約談

快訊／國民黨陳貞容100萬交保！涉幽靈連署2566份還發紅包遭起訴

快訊／撞車噴飛頭破血流　騎士當場斷氣送醫急救

新北台64線小貨車爆胎翻覆「碎冰撒一地」　24歲男駕駛輕傷

詐團洗錢157億起訴80名被告　律師涉洩密交保50萬元

李正皓遭賓士男噴辣椒水　3嫌瞎扯「逛街運動」結果湊不出保金

新北男騎車沒打方向燈被抓　一開箱驚見「哈密瓜錠」

澎湖獨木舟釣客失聯！今驚見「浮屍漂白沙外海」　家屬心碎認屍

簽約才知大地主是邱澤！低調持迪化街百坪古厝6年「轉手獲利破億」

「天生理財高手」星座Top 3！第一名有吸金體質　會賺更會存錢

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光！散步摸肚露母愛…預產期傳入秋

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊

台人常缺乏！　醫揭關鍵維生素：跟肥胖有關

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

下周可能有颱風　侵台機率上升至50%

陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押

夏天底妝怎麼畫不脫妝？油肌、混油肌持妝技巧　妝前＋定妝是重點

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

社會熱門新聞

疑撞車噴飛　騎士當場斷氣送醫

她街頭錄影　遭調查局違反國安法約談

軍卡輾斃三峽母女！　上兵不認罪判10月

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押

即／板橋貨車撞進「等紅燈機車群」1重傷1昏迷

高雄某高中鬥毆！頭部連環肘擊打到腦震盪

情侶違停被攔查　女的被通緝、男的持毒品

即／國民黨陳貞容100萬交保　涉幽靈連署遭起訴

高雄男90分鐘亂丟15根菸蒂！開罰金額曝

情侶變同學！台中2警勤餘苦讀雙雙考上警大

屏東德協派出竟將國旗掛反　分局回應了

嫌犯全裝傻交保金繳不出　檢方降保放人

喉嚨痛看診沒開藥！婦崩潰踹門喊「醫生出來」

更多熱門

相關新聞

賴清德稱用罷免「打掉雜質」　民眾黨：花40年走回威權老路

賴清德稱用罷免「打掉雜質」　民眾黨：花40年走回威權老路

總統賴清德近日在「團結國家十講」的第二場演說中提到，要用民主淬鍊出國家團結力量，透過一次次選舉、罷免，如同打鐵鑄劍，百鍊成鋼、打掉雜質。對此，台灣民眾黨24日在臉書撰文批評，「一邊搞大罷免，一邊要全台團結，賴清德總統的團結教科書，邏輯沒人看得懂。」

賴清德再提祖國論：中共70幾歲而已　無神論者卻用宗教搞統戰

賴清德再提祖國論：中共70幾歲而已　無神論者卻用宗教搞統戰

賴清德：不反共的不是真的中華民國派！

賴清德：不反共的不是真的中華民國派！

快訊／賴清德：民主淬鍊國家團結要靠「選舉罷免」　打掉雜質

快訊／賴清德：民主淬鍊國家團結要靠「選舉罷免」　打掉雜質

死亡連署燒　國民黨爆檢調明約談組發會人員

死亡連署燒　國民黨爆檢調明約談組發會人員

關鍵字：

大罷免

讀者迴響

熱門新聞

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

疑似天殘生前Line對話曝光

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

天殘離世前1天「查看賀瓏手機」Albee聲明驚呆網

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

疑撞車噴飛　騎士當場斷氣送醫

她街頭錄影　遭調查局違反國安法約談

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

林柏宏認「成年後扛家計還債務」

快訊／Albee「沒有對不起任何一個人」！

升級版「孫東寶牛排Plus」全有6家

2230近防炮每分鐘射速高達2萬發

Albee「交往即天堂」賀瓏3天後提分手

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面