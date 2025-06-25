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82歲獨居爺爺「遺產想留給愛貓」！尋人幫照顧：財產全送

陸82歲獨居爺爺想將遺產留給愛貓。（示意圖／pixabay）

▲陸82歲獨居爺爺無兒女，想將遺產留給愛貓。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

現今社會越來越多人飼養寵物，不過在台灣，若飼主不幸過世後，寵物就會成為「遺物」，可以被往生者家人繼承照顧，或是像物品一樣拋棄。日前傳出大陸有一名82歲的獨居老人，期盼能將遺產留給愛貓，不過律師表明，寵物不在繼承人範圍內，只能予以拒絕。他也因此尋找可靠領養人，簽署正式協議並幫忙照顧愛貓。

多數人類喜愛飼養小動物，並希望能在過世之後，將遺產留給寵物，不過各個國家法制不同，像是在台灣，認為寵物不是人類，因此寵物無法擔任「受益人」的角色。

根據陸媒報導指出，大陸廣東有一名今年年滿82歲的老翁，其老婆在10年前過世，也沒有生兒育女，因此就一直獨居至今。該名老翁透露，2022年7月的某個颱風天，一隻「貓媽媽」帶著剛出生的3隻幼貓敲開了他家的門，他見狀後，從此將這隻以颱風「暹芭」命名的貓咪，與其唯一存活下來的孩子「木蘭」，視為家庭成員。

該名老翁近日訂立遺囑，當中聲明要將自己的房子、存款全數留給「暹芭」，但是前往法律諮詢後被對方拒絕。他無奈表示，「律師說寵物不在繼承人範圍內，可以繼承遺產的只有人類」，並稱遺囑訂立也需要結合實際情況，在法律認可的範圍內訂立。

該名老翁指出，他事後試圖尋找可靠領養人，卻沒有人願意簽屬正式協議，他直言「我把遺產都送給他們，只要照顧好我的貓就行！」

對此，有律師建議，請該老翁生前制定一份附有義務的遺囑，寫明遺產內有特定的金額或財產，專門用於寵物生活、醫療等費用，並指定信任的人或專業機構，擔任遺產管理人負責執行。

事件曝光後，網友紛紛給予建議表示，「遺產交給基金託管公司，後續讓他們來辦理」、「錢捐給名聲好的救助流浪貓狗機構，在裡面為自己的貓留出一個VIP位置，囑託專業人員細心照顧」、「委託給其他人，飼主的貓過世之後，多餘的錢留給相關機構，可以照顧其它流浪貓狗」、「找個名聲好的寵物醫院，以它做為主要繼承人」、「給貓，貓怎麼花呢，最後還是要託給人來辦」。

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