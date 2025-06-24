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新款LINE貼圖來了！　證交所首推「台灣新創版」獨角獸亮相

▲▼ 證交所,台灣證券交易所。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲台灣證券交易所。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

臺灣證券交易所為展現tib所代表的未來價值，推出「獨角獸」為主角設計的LINE 貼圖，傳遞「創新，讓未來顯現；登板，讓世界看見」的核心理念。活動以「發掘下一個獨角獸」為主軸，將於2025年6月24日起至7月24日熱烈展開，邀請投資大眾一起用貼圖挺創新，並參加貼圖留言抽獎活動，有機會獲得LINE POINTS 500點即享券，共20名。

▲▼證交所推LINE貼圖。（圖／翻攝證交所）

▲證交所推LINE貼圖。（圖／翻攝證交所）

證交所指出，貼圖設計融合活潑表情與獨角獸角色，色彩亮眼、可愛又有戲，讓投資人可於日常對話中自然「貼」出創新精神。圖案內容涵蓋各種情緒表達，從打招呼、讚美到加油打氣，精準對應各種聊天情境，既實用又吸睛。證交所期盼以創新語言打破框架，翻轉過去對tib距離感，引發使用與分享熱潮，讓每一次貼圖互動，都是貼出認同、貼出未來的開始。

tib 象徵創造改變，積極吸引具有成長潛力與改變能力的企業登板發光。此次貼圖活動不僅展現 tib「Future＋Growth」的品牌精神，也呼應證交所致力打造成為亞洲Nasdaq的願景。透過趣味互動與創新傳遞，拉近與投資人距離，讓投資人從互動中認識並深化對tib品牌定位瞭解，成為全民參與創新的起點。

即日起，只要下載tib獨角獸 LINE 貼圖，至臺灣證券交易所Facebook粉絲專頁貼文下方留言，標註兩位好友並上傳一張你在LINE聊天室中實際使用貼圖的截圖，就有機會抽中LINE POINTS 500點即享券(共20名)！證交所將持續以創新與生活化互動方式，促進全民瞭解資本市場，誠摯邀請你一起用貼圖挺創新，貼出對臺灣創新板的全新認識。

臺灣創新板 LINE 貼圖：https://line.me/S/sticker/35024
臺灣證券交易所臉書粉專：https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp
 

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