武嶺之亂又來了！「扛桌打麻將」不到1天...又傳遊客搭帳篷爽睡

▲繼遊客在武嶺打麻將後，又有人來搭帳棚露營。（圖／翻攝自武嶺亭即時影像）

圖文／CTWANT

合歡山武嶺是知名追雪及欣賞日出的旅遊勝地，不料日前竟然有遊客在武嶺觀景台上「擺桌」打麻將。對此，太魯閣國家公園管理處昨天（22日）才發出公告，指在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，依法可處新臺幣5萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。誰知公告不到1天，又傳出有民眾在武嶺亭搭帳篷露營。

針對民眾先前於太魯閣國家公園武嶺遊憩區打麻將之脫序行為，太管處說明，依據內政部公告「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」第六點規定：「禁止未經核准於指定以外地區大聲喧鬧」、第十七點規定：「禁止足以引發社會爭議或衝突之政治性行為或活動。」可處新臺幣1500元至3000元之罰鍰，於公共場所打麻將不僅有聚賭之嫌，同屬容易引起社會爭議、影響遊憩品質之活動。

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▲遊客扛麻將桌上山，４人擺桌開摸，一路從半夜打到天亮。（圖／翻攝自臉書／太魯閣國家公園）

另依照刑法第266條，在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，成立公然賭博罪，在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處新臺幣5萬元以下罰金。太管處已經調閱監視器，相關事證將移請警察單位積極調查，如涉及違規將逕行開罰。

太管處呼籲民眾，近來合歡山地區遊客違規行為頻傳，請務必尊重自然環境，遵守園區規範，共同維護高山地區的寧靜與生態品質。如發現違規情事，將依法舉發處理，請民眾勿以身試法。沒想到，公告不到1天，又傳出有民眾在武嶺亭搭帳篷露營。

▲民眾大剌剌的躺在平台上睡覺。（圖／翻攝自武嶺亭即時影像）

對此，太管處表示，在武嶺亭露營等行為已違反《國家公園管理條例》，目前已將相關影像資料移交警方調查，後續將依法開罰1500元，若屢勸不聽者將開罰3000元，得連續開罰。太管處強調，未來將聯合保七第九大隊加強巡邏查緝，呼籲民眾遵守規範，勿以身試法。

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