蘋果傳內部討論收購Perplexity AI　為打造自家AI搜尋引擎鋪路

▲Perplexity App。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

根據《彭博》資深記者古爾曼報導，蘋果公司高層近期已展開內部討論，考慮收購人工智慧新創公司Perplexity AI，以加強其在生成式AI領域的佈局，並因應與Google搜尋合作關係可能中止所帶來的潛在衝擊。

報導中指出，蘋果併購主管艾德里安．佩里卡（Adrian Perica）、服務業務負責人艾迪．庫伊（Eddy Cue）以及其他關鍵AI決策高層已針對此案進行初步會談。目前尚未與Perplexity管理層正式接觸，交易與否仍存在高度不確定性。

Perplexity是一家主打即時生成式問答的AI新創，能即時從網路資料中提供高準確性的回應。若蘋果成功收購該公司，將有助於其打造自家AI搜尋引擎，以補足與Google長期合作若遭拆解後可能產生的技術與業務缺口。根據估計，Google擔任蘋果預設搜尋引擎的協議每年為蘋果帶來約200億美元收益，目前正面臨美國司法部的反壟斷審查挑戰。

根據古爾曼報導，Perplexity最近一輪融資後估值已達140億美元，若蘋果選擇以此價格進行收購，將成為其歷來最大一筆併購案，超越2014年收購Beats的30億美元紀錄。

除了併購選項，蘋果亦考慮與Perplexity展開技術合作，可能形式包括將其整合為Safari瀏覽器的AI搜尋引擎選項，並延伸應用於Siri系統。據悉，蘋果AI團隊已密集評估Perplexity技術，雙方近月亦多次會面。三星（Samsung）也被傳正在與Perplexity接洽建立深度合作關係，該案若成立，可能影響蘋果未來的策略部署。Perplexity在聲明中則表示「對任何有關併購的當前或未来討論都不知情」。

值得注意的是，Meta也曾試圖收購Perplexity，未果後轉而以143億美元投資Scale AI，並取得其49%股權，作為其超級智慧AI團隊的一環。蘋果近期積極強化AI佈局，試圖追趕領先者，Apple Intelligence被認為功能偏保守，而原定今年推出的全新Siri系統亦延宕至2026年春季。

若收購 Perplexity 成真，將為蘋果帶來成熟的 AI 搜尋技術、知名品牌與一線開發人才，有望強化其未來 AI 競爭力，並成為新一波人才招募與產品發展的戰略跳板。