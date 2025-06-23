「幫你作弊的AI」Cluely再獲1,500萬美元投資　AI應用倫理再受考驗

▲AI新創 Cluely 獲a16z砸1,500萬美元投資 。（圖／Cluely）

記者吳立言／綜合報導

一間主打「幫用戶在各種場合作弊」的AI新創公司Cluely，於美國時間6月20日宣布完成1,500萬美元A輪融資，由知名創投Andreessen Horowitz（a16z）領投，引發爭議與關注。

據《TechCrunch》報導，Cluely是由年僅21歲的Roy Lee與Neel Shanmugam在今年共同創立。兩人過去曾因開發一款可於技術面試中作弊的AI工具「Interview Coder」，遭哥倫比亞大學停學處分。Cluely目前已實現獲利，根據Lee本人在社群平台X（前推特）上的多篇貼文與Podcast訪談內容所述，公司營運狀況良好。

本輪融資之前，Cluely曾在兩個月前完成由Abstract Ventures與Susa Ventures共同領投的530萬美元種子輪融資。雖然a16z對估值未有公開回應，但有外部投資人推估該公司後輪估值已達1.2億美元。

Cluely宣稱其產品可協助使用者在求職面試、線上考試甚至銷售簡報中作弊。Lee更透過話題十足的行銷影片打造品牌聲量，其中一支影片顯示他利用AI語音助理在約會過程中謊報年齡與藝術知識，遭外界批評「蓄意誤導」。此外，Cluely上周還試圖在Y Combinator AI Startup School後舉辦千人派對，最終因人數失控遭警方驅離。

Cluely的快速成長與爭議行銷策略再次引發對AI應用倫理的討論。隨著此類技術門檻降低，如何界定「智慧輔助」與「作弊行為」之間的界線，成為業界與教育機構不得不面對的重要議題。