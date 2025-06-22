　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友嫁人痴情男想挽回　裝GPS跟監...驚見她和小王溜進摩鐵

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲前女友結婚後，癡情男在她的機車裝GPS，發現她和小王進摩。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蘇姓男子和前女友小莉（化名）交往3年後分手，後來小莉嫁做人婦，但蘇男仍不斷「勾勾纏」，他先在小莉的機車上偷裝GPS追蹤器掌握她行蹤，意外發現小莉和林姓男子上摩鐵，蘇男氣得拿大鎖砸壞林男的計程車，後來小莉想要回歸家庭並取得丈夫的原諒，丈夫找蘇男理論，意外又被蘇男打傷，最後夫妻報警提告，法院審理後依跟騷法、傷害等罪判蘇男徒刑8月確定。

判決指出，小莉在婚前曾和蘇姓男子交往3年，後來因故分手，小莉也結婚了，但蘇男還是忘不了舊情人，經常打電話或藉故去找小莉，讓小莉不堪其擾，2023年9月間，蘇姓男子意外發現小莉竟與一名林姓男子前往摩鐵「休息」，醋意大發的蘇男上前攔下林男的計程車，拿大鎖猛砸車子，小莉為了安撫蘇男，承諾不再與林男聯絡，但也希望蘇男不要再騷擾她，她想回歸家庭。

不料，蘇男後來還是發現小莉與林男仍有聯絡，於是在小莉的機車上偷裝GPS追蹤器，掌握小莉的行蹤後，多次打電話或現身騷擾小莉，小純不堪其擾報警聲請保護令獲准。

由於蘇男還是「不放手」，小莉只好向丈夫坦白一切，丈夫決定出面護妻找蘇男理論，兩人口角肢體衝突，小莉丈夫不敵蘇男，被打得遍體鱗傷，夫妻兩人覺得蘇男已經失控，決定報警提告。

一審雄院審理時，蘇男否認犯行，辯稱他在裝GPS的隔天就拆下，沒有使用到，他對小莉做的行為不是騷擾，只是要討回公道，也不承認打傷小莉丈夫，法官認為蘇男與小莉分手後，不思理性溝通，反以裝追蹤器、等待下班、尾隨、頻繁撥打電話或傳送簡訊給小莉等方式，讓小莉心生畏怖，因此依違反跟騷法、傷害等罪判他徒刑9月。

全案上訴後，高雄高分院在傷害部分改判，合併執行徒刑8月，得易科罰金，全案定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 3321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗威脅「飛彈攻擊美軍艦隊」　最高領袖顧問：輪到我們了
遭B-2轟炸機空襲　伊朗核設施「最新狀況」畫面曝
3天前嗆川普「如果打伊朗，我直播切雞雞」　台​投資專家糗了
川普空襲伊朗核設施！以色列緊急「關閉領空」　美升級戒備防報復
疑發現「護國山台中寺」　內部曝光
快訊／鹿兒島外海地震！2天狂搖90次↑　氣象廳警告
台電累虧4545億負債比破9成　經長盼撥補「電價要反應成本」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中油道歉了！深夜奇景「聖火杯」原因曝　飄惡臭惹怒鄉親

中壢閃號誌路口深夜車禍！3車駕駛都沒停下　小黃翻覆

女友嫁人痴情男想挽回　裝GPS跟監...驚見她和小王溜進摩鐵

復建之路多曲折！大禮、大同部落震後修復　族人重啟往日生活

清潔隊員3P兩少女！「也讓妳享受同時2個」還想再揪　法官怒了

疑護國山台中寺內部曝！荒廢鐵皮屋蚊蟲滋生　拆除重見天日

落葉歸根！94歲老兵過世3年　遺骨由胡璉孫女送交大陸親屬

男逛饒河夜市闖紅燈見警拔腿狂奔！警摔車負傷逮通緝犯

台中拆鐵皮屋赫見神秘建物！疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

高雄又見「聖火杯」！中油大林廠頻出包飄惡臭　環保局將開罰

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

【詐騙集團傻眼回應】她假裝出車禍　對方秒問：那先給我卡號？

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

中油道歉了！深夜奇景「聖火杯」原因曝　飄惡臭惹怒鄉親

中壢閃號誌路口深夜車禍！3車駕駛都沒停下　小黃翻覆

女友嫁人痴情男想挽回　裝GPS跟監...驚見她和小王溜進摩鐵

復建之路多曲折！大禮、大同部落震後修復　族人重啟往日生活

清潔隊員3P兩少女！「也讓妳享受同時2個」還想再揪　法官怒了

疑護國山台中寺內部曝！荒廢鐵皮屋蚊蟲滋生　拆除重見天日

落葉歸根！94歲老兵過世3年　遺骨由胡璉孫女送交大陸親屬

男逛饒河夜市闖紅燈見警拔腿狂奔！警摔車負傷逮通緝犯

台中拆鐵皮屋赫見神秘建物！疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

高雄又見「聖火杯」！中油大林廠頻出包飄惡臭　環保局將開罰

陸女酒駕拒測喊｢人大代表可喝酒｣　官方：責令辭去職務

無暴安全城市！花蓮3社區通過紫絲帶初級預防認證

《九重紫》最夯CP官宣二搭！孟子義李昀銳《尚公主》再合體　粉絲嗨炸

曾開車大街小巷找爸爸！林之晨：用他小時候照顧我的方式照顧他

星巴克6／23限定1日「大杯以上買一送一」　15款特定飲品點到多賺一杯

中油道歉了！深夜奇景「聖火杯」原因曝　飄惡臭惹怒鄉親

多益950、日檢N1「起薪35K」台大文組生傻了！網嘆：被AI摩擦

《我的英雄學院》原畫展東京開跑！五展區現英雄成長與死鬥珍貴手稿

璟宣八點檔演媽「女兒只差10歲」被說像姊妹　怒甩巴掌心疼流淚了

中壢閃號誌路口深夜車禍！3車駕駛都沒停下　小黃翻覆

【警報聲迴盪】以伊凌晨激烈交火！　特拉維夫夜空傳爆炸聲

社會熱門新聞

輾斃19歲女騎士！77歲駕駛：早上頭暈

女大生控遭合租室友性侵！法官判他無罪

嘉義轎車自撞　夫妻1死1重傷昏迷

女高中生失蹤2週！竟和已婚倉管男私奔

牛埔幫大老「牛財」葉明財辭世　兒低調辦後事

不爽手機被沒收　高職男畢業前夕水果刀弒母

性侵2繼女「超過90次」　鬼父想脫罪被狠打臉！

高中少女為愛私奔16天　42歲已婚倉管大叔2萬交保

即／辣椒水襲擊李正皓！21歲男免交保金獲釋

台中拆屋驚見神秘建物　文資處急請包商先別拆

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

即／林亮君遭恐嚇公布裸照　歹徒帳戶上網地點曝

即／三芝後厝漁港汽車落海！61歲男命危送醫

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

更多熱門

相關新聞

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

英國航空（British Airways）日前傳出員工訂房嚴重出包，至少12名機組人員原本應入住義大利米蘭的飯店，卻因名稱相似被誤安排到當地一間「鐘點性愛主題旅館」，整夜遭淫聲浪語與吵雜聲擾眠，甚至目睹疑似毒品交易與性工作者拉客，導致部分人員隔天無法執勤。

即／王大陸情侶檔涉找黑幫討債！女友闕沐軒現身法院

即／王大陸情侶檔涉找黑幫討債！女友闕沐軒現身法院

瞬間移動俄羅斯？波斯灣爆「GPS干擾危機」

瞬間移動俄羅斯？波斯灣爆「GPS干擾危機」

桃園某派出所長兒遭控打女友、賣大麻　警回應了

桃園某派出所長兒遭控打女友、賣大麻　警回應了

55K男「交往1年」被女友榨乾！他生日收1物爆心寒

55K男「交往1年」被女友榨乾！他生日收1物爆心寒

關鍵字：

女友嫁人痴情男GPS小王摩鐵

讀者迴響

熱門新聞

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

即／川普：美軍成功空襲「伊朗3核設施」

可能有雙颱！　最新預測曝

新衣別直接穿！醫揭恐怖內幕　業者認證

汪小菲、Mandy現身萬豪酒店婚禮

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

長輩跟團人生首出國　卻變機場一日遊

輾斃19歲女騎士！77歲駕駛：早上頭暈

63歲馬景濤直播突昏倒「後腦重擊地面」！事發畫面曝

美軍出動「6枚碉堡剋星」轟炸伊朗

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

變天！　雨區擴大時間曝

女大生控遭合租室友性侵！法官判他無罪

更多

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面