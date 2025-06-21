和少女上床要關1年2個月　他甩鍋辯：遭採唾液塗抹陷害

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名男子阿哲（化名）被指控與未滿16歲的少女A發生性行為，一審被法官依法判處有期徒刑1年2個月，他卻提出上訴反控遭到A女陷害，說不定是對方採集他的唾液塗抹在私密處，證人B男才是A女的正牌男友。不過，二審法官認為阿哲的說詞均為無稽之談，此案犯罪事證明確，最終裁定駁回。

▲阿哲與A女發生性行為，事後挨告卻反控女方陷害。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲明知A女未滿16歲，仍與對方相約至旅館發生性行為，後來A女返家被母親發現異狀，兩人的事情才因此曝光。阿哲一審被法官依犯對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處有期徒刑1年2個月。

阿哲不滿一審判決結果，決定提出上訴，他辯稱，自己與本案無關，也沒有在交友軟體上與A女聊天，證人B男（A女的前男友）才是A女的正牌男友；至於DNA鑑定結果，他認為DNA鑑定也不是百分之百準確，說不定是A女採集他的唾液塗抹在私密處造成的。

二審法官認為，旅館監視器畫面拍到阿哲與A女在房間內待了大約1個小時，阿哲也在供稱中自陳知悉A女當時剛要讀高中，加上DNA鑑定結果，一審這才認定他確實觸法。

然而，阿哲犯後不僅否認犯行，還反控A女有性病，不肯給付調解約定的18萬元賠償金。法官表示，阿哲雖然辯稱遭到陷害，但從採驗報告等資料中可知，A女採檢的部位根本不可能「自行塗抹」，他的說詞全然是無稽之談。

最終，法官認為此案犯罪事證明確，一審認事、用法及量刑均無違誤，阿哲也沒有提出其他有利的積極證據，能夠證明一審判決不當，因而裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。

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