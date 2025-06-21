路透：鴻海休士頓廠擬進駐人形機器人　投入輝達伺服器生產線

▲人形機器人已成為下一波全球科技角逐重點項目。（示意圖／翻攝自X／NVIDIA Robotics）



記者董美琪／綜合報導

路透社引述兩位知情人士透露，鴻海正與美國AI晶片巨擘輝達（Nvidia）商談，計畫在德州休士頓新設的工廠引進人形機器人，用以生產輝達的人工智慧伺服器。

據消息指出，若此計畫實現，這將是輝達產品首次由人形機器人參與生產過程，同時也是鴻海首度在AI伺服器產線上導入這類自動化設備。

報導提到，人形機器人的導入有望對製造產業帶來重大革新，若此部署成行，將成為該技術應用的重要里程碑。預計雙方將在數個月內完成相關安排。

知情人士表示，鴻海除與輝達合作研發自有人形機器人外，也曾測試中國優必選公司製造的人形機器人。但目前尚未確認休士頓工廠會採用哪種型號、其樣貌與初期配置數量。

根據了解，雙方的目標是在明年第一季前讓人形機器人投入量產，屆時休士頓廠將開始生產輝達最新AI伺服器GB300。

雖然尚不清楚人形機器人將負責哪些具體作業，但鴻海今年5月的展示中，已展現機器人執行撿拾放置物品、插接電纜和組裝等動作的能力。

其中一名人士指出，休士頓新廠房空間規劃更適合導入這類先進設備，相較其他既有AI伺服器生產基地，具備更多彈性以實現此類創新應用。

針對此事，輝達與鴻海均未對路透社做出回應。