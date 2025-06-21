　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

路透：鴻海休士頓廠擬進駐人形機器人　投入輝達伺服器生產線

▲▼AI,台積電,聯發科,人形機器人,AI機器人。（示意圖／翻攝自X／NVIDIA Robotics）

▲人形機器人已成為下一波全球科技角逐重點項目。（示意圖／翻攝自X／NVIDIA Robotics）

記者董美琪／綜合報導

路透社引述兩位知情人士透露，鴻海正與美國AI晶片巨擘輝達（Nvidia）商談，計畫在德州休士頓新設的工廠引進人形機器人，用以生產輝達的人工智慧伺服器。

據消息指出，若此計畫實現，這將是輝達產品首次由人形機器人參與生產過程，同時也是鴻海首度在AI伺服器產線上導入這類自動化設備。

報導提到，人形機器人的導入有望對製造產業帶來重大革新，若此部署成行，將成為該技術應用的重要里程碑。預計雙方將在數個月內完成相關安排。

知情人士表示，鴻海除與輝達合作研發自有人形機器人外，也曾測試中國優必選公司製造的人形機器人。但目前尚未確認休士頓工廠會採用哪種型號、其樣貌與初期配置數量。

根據了解，雙方的目標是在明年第一季前讓人形機器人投入量產，屆時休士頓廠將開始生產輝達最新AI伺服器GB300。

雖然尚不清楚人形機器人將負責哪些具體作業，但鴻海今年5月的展示中，已展現機器人執行撿拾放置物品、插接電纜和組裝等動作的能力。

其中一名人士指出，休士頓新廠房空間規劃更適合導入這類先進設備，相較其他既有AI伺服器生產基地，具備更多彈性以實現此類創新應用。

針對此事，輝達與鴻海均未對路透社做出回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瘦瘦筆無法讓GG變大！　他猛減10公斤仍性愛困難
恐怖！女駕駛國道「左右自撞」
罷免藍委無效份數破13萬份！　他怒轟「大罷免大造假」
Albee爆熱戀賀瓏後首更新IG！　曬「女女親吻片」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

路透：鴻海休士頓廠擬進駐人形機器人　投入輝達伺服器生產線

OpenAI前主管：LLM是新電網與作業系統　將成未來軟體的基礎設施

程式設計進入提示詞時代　OpenAI前主管：每個人都是工程師

太依賴ChatGPT會變笨？研究示警：記憶力與思考力下滑

AI工具進駐團隊核心　Cursor登陸Slack提升開發流暢度

求職用ChatGPT寫履歷小心藏地雷！　3關鍵一次看

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

【雙雙赴北檢】呂秋遠孩子生母現身北檢　為作家H「誹謗舊愛案」辯護

【彈藥如雨下！】陸工人見伊朗多彈齊發！　拿手機狂拍+驚嘆連連

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

路透：鴻海休士頓廠擬進駐人形機器人　投入輝達伺服器生產線

OpenAI前主管：LLM是新電網與作業系統　將成未來軟體的基礎設施

程式設計進入提示詞時代　OpenAI前主管：每個人都是工程師

太依賴ChatGPT會變笨？研究示警：記憶力與思考力下滑

AI工具進駐團隊核心　Cursor登陸Slack提升開發流暢度

求職用ChatGPT寫履歷小心藏地雷！　3關鍵一次看

共軍74架軍機擾台！沙國媒體稱規模「異常之大」　可能原因曝

中駐大阪總領事批以色列如納粹　以國大使怒斥「超越底線」

陸男開小米電動車　竟因「眼睛太小」狂被提醒：請專注駕駛

路透：鴻海休士頓廠擬進駐人形機器人　投入輝達伺服器生產線

雲豹與高錦瑋談續約「仍在努力中」　林信寬喊話：希望繼續合作

前北市科長「闖紅燈」硬上警車！ 遭判刑下場曝光

不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　伯賢、HOSHI X WOOZI開搶倒數

iPhone 17傳將推紫、綠新配色　基本款外觀升級受關注

網路公認「最懶星座Top 5」　射手懶得配合別人、巨蟹連社交都累

紫爆黃金雨齊發！北市大花紫薇、阿勃勒盛開　賞景地點一次看

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

AI科技熱門新聞

OpenAI前主管：LLM將成軟體基礎設施

OpenAI揭開AI行為偏差根本原因

路透：鴻海擬用機器人　投入輝達產線

OpenAI稱將打造超高品質AI硬體

OpenAI前主管談提示詞編程革命

ChatGPT圖像生成功能登陸WhatsApp

研究示警：太依賴ChatGPT會變笨

AI散熱明牌？　4公司股價直直飆

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？

OpenAI 學院教育資源全免費！

求職用AI寫履歷藏地雷？3關鍵一次看

台中榮總AI護理機器人首亮相　能減3成工時

Cursor Pro推學生一年免費福利

Apple Intelligence繁體中文即將上線

更多熱門

相關新聞

輝達帶動北投房市　在地：奇岩重劃區還在漲「實登價買嘸」

輝達帶動北投房市　在地：奇岩重劃區還在漲「實登價買嘸」

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，除了重劃區內新案嗨了，周圍成熟商圈房市也備受看好。北投在地房仲點名奇岩重劃區，該區開發飽和，生活機能成熟到位，又採低密度開發，環境清幽，指名度高。此外她坦言，即使房市大環境不好，但該區房價仍在上漲，基本上屋主不會賣實登價，還得再加5~10%。

雲林縣府啟動「AI科技學院」　助力公務員創新治理

雲林縣府啟動「AI科技學院」　助力公務員創新治理

輝達「混血王子」活招牌　曾在信義區當調酒師

輝達「混血王子」活招牌　曾在信義區當調酒師

鴻海、夏普攜手合作「全新多人座MPV電動車」

鴻海、夏普攜手合作「全新多人座MPV電動車」

蔣尚義談台積電！遺憾沒打敗英特爾　未來10年非常穩

蔣尚義談台積電！遺憾沒打敗英特爾　未來10年非常穩

關鍵字：

人形機器人鴻海輝達

讀者迴響

熱門新聞

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

中共運載火箭經台灣中部　國防部回應

巴大雄曬頌樂合照挨轟性騷擾道歉了

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

7／26罷免投票假你能放？選區一次看

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

明日花綺羅「暗黑價目表」被挖出

偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

4月薪資統計出爐　第一名非醫師、工程師

《看不見的國家》票房破千萬

台中死亡車禍！騎士「超級鬼切」遭撞死

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

更多

最夯影音

更多

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面