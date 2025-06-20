喝醉衝派出所嗆警「流氓、禿頭」　莽男酒醒下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）曾因違反醫療法被法院判刑確定，沒想到他仍不知悔改，今年1月間酒後跑到派出所，對著值班台的警員大罵「你是流氓」，被當場逮捕並上銬後，又繼續飆罵三字經、「什麼東西禿頭」等話。基隆地院法官日前審理之後，依犯侮辱公務員罪，累犯，判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲阿榮喝醉後出言嗆警，結果卻害慘自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮曾因違反醫療法案件，被法院判處有期徒刑2個月確定，並於去年4月易科罰金執行完畢；沒想到他仍不知悔改，今年1月間他喝完酒之後突然跑到派出所值班台前，對著正在執行勤務的警員辱罵，包含「流氓是侮辱你嗎？你可以告我」、「你是流氓」、「警察流氓」等話。

該名警員當場將阿榮逮捕並上銬，但阿榮被帶進辦公室內的人犯戒護區時，仍繼續出言辱罵，包含「X你娘」、「X小」、「什麼東西禿頭」、「XX硬不起來」、「你娘老XX」等話。後來酒醒之後，阿榮辯稱，是因為酒後控制不了情緒，才會和警員發生爭吵。

基隆地院法官表示，阿榮未能控制自己的言行，竟在公務員依法執行職務時，以不雅字眼辱罵警員，損及公務員執行職務的尊嚴及國家公權力行使，考量到他在審理期間已坦承犯行，最終依犯侮辱公務員罪，累犯，判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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