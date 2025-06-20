交友App約見面「先收車錢」男被女神放鳥　她二審翻盤變無罪

▲女網友被控約會詐騙693元車資原判有罪，後上訴逆轉無罪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市黃姓女子與男網友透過交友App認識，雙方相約見面前，要求對方先匯款及支付計程車費，共計693元。男方付款後等不到人、氣得報警。檢方起訴聲請簡易判決，法院依詐欺取財罪，處拘役10日可易科罰金。黃女不服提上訴，士院合議庭認罪證不足，改判無罪。

黃女與陳姓男子於2023年間透過通訊軟體認識，約定同年10月7日在桃園中壢見面。黃女稱人在台北、沒錢搭車，要求陳男先付款，對方先匯400元至其銀行帳戶，又以LINE Pay代叫計程車，支付車資293元，總計693元。未料付款後黃女遲遲未現身，陳男懷疑遭騙提告。

檢方認定黃女自始無赴約意圖，藉故要求車資構成詐欺，依刑法第339條第1項提起公訴。簡易庭採信告訴人說法，判黃女拘役10日，得以新台幣1,000元日易科罰金。

但黃女上訴後，士林地院改依通常程序審理，合議庭認為黃女當晚確曾出門，但因太晚、擔心獨自外出危險中途取消見面，事後也聯繫對方表示願意退款，但對方已報警並拒絕協商。

雖陳男主張黃女曾承認是「詐騙」，但因手機損壞無法提供通訊紀錄，法院認現有證據僅為單方說詞，欠缺足以佐證黃女施用詐術的積極證據，未達刑事有罪的證明標準。

法官認為，黃女行為頂多構成毀約或民事糾紛，不應逕以刑法論罪。若無詐術、也無惡意占有行為，即便未履約，也不該動用刑事手段介入。因此，撤銷原判，改判無罪，判決仍可上訴。