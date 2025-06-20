樋口飯糰老闆娘回嘴11字　女房東理智線斷裂

記者葉國吏／綜合報導

高雄樋口飯糰店與邵姓女房東之間的租金糾紛持續升溫，原定於7月初遷址的店家近日再度爆發激烈衝突。雙方在租屋處隔著門理論，錄音檔曝光後，飯糰店老闆娘的11字引爆房東怒火，雙方隨即爆發肢體衝突，事後互告傷害。

▲樋口飯糰邵姓女房東被控在深夜闖入老闆房間還砸毀物品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

6月16日晚間9時，女房東因不滿樋口夫妻以押金抵租金，親自到租屋處討要租金，但樋口夫妻拒絕開門。雙方隔著房門展開激烈爭論，女房東質疑租金計算有誤，要求對方解釋清楚，甚至威脅「否則斷水斷電」，而樋口夫妻則回應「先叫警察」。

爭執中，女房東多次詢問「你的租金怎麼只有4000多塊」，樋口夫妻解釋那是水電費而非租金。房東再度追問「那你的租金呢」，樋口夫妻直接回應「租金？我為什麼要給你租金」。這11字瞬間激怒女房東，她憤而踹門進屋理論，雙方肢體衝突一觸即發。

▲樋口飯糰夫婦向邵姓女房東提告4罪。（圖／記者陳宏瑞攝）

衝突過程中，樋口夫妻表示下樓時遭女房東推了兩下，雖然房東承認推人，但強調力道不大，對方並未因此移動。反之，女房東控訴樋口夫妻動手打人，導致她牙齒受損。事件後，樋口夫妻於6月18日提告女房東傷害、毀損、侵入住居及恐嚇，並指出丈夫是為了保護妻子才出手阻擋房東；女房東則於6月19日反告傷害，並索賠10萬元，表示將透過法律途徑解決紛爭。