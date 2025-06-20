帝寶貴婦黑歷史起底！　靠一張嘴坑殺營造老闆4億

▲林富慧銷聲匿跡多時，沒想到如今她又再涉及官司。（圖／鏡週刊提供）

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林富慧（即林芯慧）近日因涉洗錢遭判刑，詎料，此案訴訟期間，她又被控遊說一名營造業陳姓老闆入主一家老牌建設公司，由陳擔保借款美金1,380萬元（約新台幣4億元）購買2萬張公開發行的某家上櫃公司私募股票，後來再抵押建設公司資產，並花了約3,500萬元收購另家富康旅行社，詎料，被害人發現被慫恿收購的公司股權出現異常變動，加上旅行社突資金短缺，本月初遭觀光署勒令停業，除了緊急提告，台北地檢署也接獲檢舉，正指揮調查局全力偵辦中。

本刊調查，林富慧（即林芯慧）透過銀行友人結識從事營造業的陳先生，林富慧以投資危老都更案為由，遊說陳先生入主老牌建設公司，再利用建設公司亟需資金，由陳先生擔保借款美金1,380萬元以購買公開發行的某家上櫃私募股票，林還告訴陳，一旦成為該公司最大股東後，即可主導該公司投資建設公司製造雙贏。

新冠肺炎解禁後，林富慧又說服陳先生，觀光業將大有可為，可投資旅行社，陳因而抵押建設公司資產，以3,538萬元收購富康旅行社。收購完成後，林富慧以謝姓友人為登記名義人，並與陳先生一同作為富康公司主要股東，由林富慧與謝主導旅行社經營。

期間，陳姓被害人陸續察覺2間與林富慧共同持有公司的名下股權有異常變動，懷疑遭設局坑騙，已陸續提出告訴。到了6月初，被害人又接到富康公司通知，稱旅行社虧損嚴重無法發放薪資，緊接著，觀光署也勒令停業並公告富康旅行社屢次發生票據退票，財務狀況異常。

由於富康公司在年前才在林富慧與謝聯手下，買入日本地區一家溫泉酒店經營權，為何突然出現重大虧損並結束營業？富康公司是否遭到林富慧等人掏空？有待專案小組一併查明。

本刊調查，林富慧曾被控虛構12億元債權，參與大有巴士債務分配，台北地院審理期間，她因逃亡到中國遭北院發布通緝，她後來跑到濟南再轉赴泰國躲藏，調查局駐泰國法務秘書與當地移民單位聯繫合作後，趁林女過境泰國時予以留置，再由刑事局與泰國警方辦理遣返通緝犯交接作業，將她押解回台。

此外，林富慧除了有逃亡前例，她也曾因欠債連居住的帝寶豪宅也被拍賣，由於當時帝寶首度出現法拍屋，引來房地產投資大戶「劉媽媽」以2億7千多萬標下該豪宅，後來與林女家族因搬遷事宜爆發糾紛，雙方因搶房大戰，不但對簿公堂，更引起媒體高度關注，林富慧銷聲匿跡多時，沒想到，如今她又再涉及官司，至於真相為何？有待司法盡速調查。



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